Российская сеть с дешевыми товарами, несмотря на санкции, открывает новые магазины в Чехии

«Мы покупаем здесь в основном замороженное мясо. Килограмм индюшачьего фарша сегодня стоил 67 крон. Качество нам кажется хорошим», — сказали упруги Элишка и Мирослав Шафр, приехавшие в магазин в Пршибраме из Седлчан во вторник утром. «Даже несмотря на дорогу, покупка все равно окупается», — добавили они.





Помимо Пршибрама, сеть имеет филиалы в Йиглаве, Мосте, Пльзене и Писеке. Здесь часто продаются очень дешевые продукты питания и аптеки. Например, десятикилограммовая упаковка чешского стирального порошка стоит менее 180 крон, а сорок рулонов туалетной бумаги — 168крон. Здесь также можно найти дешевые сухофрукты и орехи, компоты и очищенные помидоры, рыбные консервы. Литр оливкового масла из жмыхов примерно на треть дешевле, чем в других местах, и стоит 134 кроны.





В то время как большинство торговых сетей сегодня стараются сделать обстановку для покупателей как можно более дружелюбной, компания Mere не слишком беспокоится о своей культуре продаж. Интерьер магазина в Прибраме больше напоминает неприглядный склад или 90-е годы в Восточном блоке. Сеть придерживается своего простого лозунга «Низкие цены каждый день» и не имеет никаких рекламных листовок. Товары, в основном на паллетах, поступают из Украины, Литвы, Латвии, Польши, Сербии, Болгарии и Чехии.





В Mere покупатели не найдут свежего мяса или выпечки. Ассортимент молочных продуктов также ограничен: вместо сыра на паллетах в холодильной камере красуется «молоко и продукты с растительным жиром». Зато есть выбор чешских колбас и спредов или маринованной и консервированной рыбы из Литвы и Латвии. Килограмм крабового салата стоит 136 крон.





Новый магазин в Йиглаве на Знойемской улице выглядит более дружелюбным, чем магазин в Пршибраме. Многие на шопинге в среду уже были знакомы с ассортиментом Mere, другие пришли впервые и размышляли, что попробовать. Большинство марок были им незнакомы.





Среди покупателей были две сестры, Тереза и Кристина. «Мы знаем Mere из Писека, поэтому выбрали то, что уже пробовали. Некоторые кондитерские изделия не очень хороши, а вот гели для стирки из Германии — в самый раз. Мы также искали пятилитровые соки, но их не было», — признались они.





Им все равно, какой магазин: чешский, польский или русский. «В интернете полно комментариев о том, что люди сюда даже не заходят. Люди могут возмущаться, но они будут приходить сюда, все гонятся за ценами», — отмечают они.





Ограниченность парковки — главный недостаток дискаунтера в Йиглаве: в пиковое время люди паркуются где попало или ждут, пока освободится место, судя по отзывам в социальных сетях. Утром, однако, места всегда есть.





Загадочные владельцы





Сеть Mere, известная в России как «Семафор», была основана братьями из сибирского города Красноярска Сергеем и Андреем Шнайдерами в 2009 году. Примерно десять лет спустя они предприняли попытку расширения, планируя открыть тысячи филиалов по всей Европе.





Поначалу им это удавалось, но, например, в Лейпциге (Саксония) магазин пришлось закрыть менее чем через день после открытия, потому что товар был распродан. Постепенно, однако, некоторые из филиалов, прозванные «русскими Aldi», закрылись навсегда. Они не завоевали популярности. Аналогичный сценарий развивался и в других странах Западной Европы — от Великобритании и Франции до Испании и Австрии.





Бум сошел на нет в 2021 году, перед полномасштабным вторжением России в Украину, когда Киев внес братьев в санкционный список.





Братья-бизнесмены не дают интервью, никто не знает, как они выглядят. Однако, по данным журнала Forbes, состояние Сергея Шнайдера в прошлом году составляло около 34 миллиардов крон, а «Светофор» был одной из самых быстрорастущих розничных сетей в России.





В Чехии компанию Mere представляет Torgretail CZ. Но менее чем через год после начала войны Сергей Шнайдер передал контрольный пакет акций некой Анне Шнайдер. Неясно, какое именно отношение она имеет к основателям компании.





У Mere нет официального обновленного сайта ни в Чехии, ни в большинстве других стран. Она общается с местными покупателями через социальные сети, которые похожи на ее магазины — устаревшие и недорогие. Кроме того, в интернете распространяются различные фальшивые новости о компании.





Среди прочего, в новостях спрашивали, исправно ли компания платит налоги в Чехии. «Мы не можем комментировать налоговые обязательства конкретных компаний в связи с юридическим обязательством о неразглашении», — заявил Патрик Мадл, представитель налоговой службы в Чешской Республике.





В Бельгии и Польше компания Mere попыталась вернуться в прошлом году под новым названием MyPrice. Но покупатели просекли это, и дискаунтер пока сохранил лишь несколько филиалов. Кроме того, у компании есть магазины в Беларуси, Сербии, Румынии и Литве. Он также обещает открыть их в Венгрии и уже открыл свой первый магазин в Боснии и Герцеговине.





В 2021 году сеть амбициозно заявила, что собирается открыть 50 магазинов в Чехии. Этого не произошло, но от своих планов компания не отказалась. Очевидно, что покупатели были более заинтересованы, чем в других местах, так как в 2023 году компания увеличила продажи более чем в два раза — с 93 до 198 миллионов крон.





На прошлой неделе Mere открыла свой последний магазин в Йиглаве. «Мы также ждем открытия филиалов в Усти-над-Лабем и Карловых Варах и все еще ищем новые помещения», — сказал Йиржи Мареш, директор магазина в Писеке.





По мнению маркетолога Робера Ле Венера, значительную часть покупателей могут составлять российские граждане, проживающие в Чехии. В марте прошлого года статистики зафиксировали около 41 000 таких граждан.





«Русские во всем мире любят делать покупки в русских магазинах. Это позволяет им готовить русскую еду, вспоминать о России, делать покупки на русском языке, знакомиться с другими русскими. Подавляющее большинство этих магазинов не нуждаются в рекламе. Информация распространяется в русской среде естественным образом», — говорит он.