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Фуникулер на Петршин отремонтируют в течение года, вагоны переместят в музеи

Новости и статьи
24 февраля 2025
22:00
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Фуникулер на пражский Петршин превращается в строительную площадку. В эти дни здесь разворачивает деятельность строительная компания, которая начнет реконструкцию дороги. Пражская городская транспортная компания провела тендер на подрядчика, компанию Metrostav DIZ, которая предложила стоимость в 134 миллиона крон. Пассажиры смогут прокатиться через полтора года.
После проведения необходимых подготовительных работ реконструкция линии начнется во второй половине марта с демонтажа существующих двух вагонов фуникулера «Петршин», сказала Анета Ржехкова, пресс-секретарь транспортной компании.

Строительные работы займут около года, а последующая установка транспортной системы, тестирование и омологация новых дорог — еще 5-6 месяцев. Ожидается, что реконструированный фуникулер начнет пробную эксплуатацию с новыми вагонетками в третьем квартале 2026 года.

Существующая дорога технически устарела и нуждается в замене. Последней каплей для старой трассы стали сильные дожди в сентябре прошлого года. С тех пор фуникулер не работает.

От существующей трассы не осталось ничего, даже самих вагончиков. Один из них отправится в центральные мастерские в Гостиварже, где он будет временно храниться до окончательного размещения в музее общественного транспорта в вагонном зале Стршешовице. Второй вагон будет доставлен транспортной компанией в хранилище Национального технического музея в Хомутове.

После снятия буксировочных и тормозных тросов и демонтажа обеих дорог начнется демонтаж рельсов, служебной лестницы, осветительных столбов и другого оборудования и аксессуаров. Затем последует снос почти полукилометрового пути. После этого будет укреплен склон Петршина, а затем проложена новая трасса со шкивами и буксировочным тросом.

«Ни с точки зрения градостроительства, ни с точки зрения архитектуры реконструкция дороги Петршин не претерпит значительных изменений. Новая трасса также сохранит планировку и высоту существующей трассы», — сказал Ян Шуровский, технический директор транспортной компании. На обеих станциях вестибюли будут оборудованы новой техникой, а для новых вагонов будет использовано существующее машинное отделение. «Мы закажем вагоны в конце марта этого года», — добавил Шуровский.
Прага транспорт
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