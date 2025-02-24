Агрессия на дорогах растет. Новинкой является кибербуллинг

Возможно, это произошло в далеком 2019 году, но этот случай надолго запомнился людям благодаря записям с камер наблюдения и до сих пор используется в качестве своеобразной метафоры. В то время чешский водитель грузовика, нарушая правила, стал обгонять другой грузовик на трассе B12 в Баварии. Во встречном направлении появился школьный автобус, а за ним двигались несколько легковых автомобилей. Только чудом удалось избежать трагедии.





После этого он вышел из немецкого суда с приговором в два года и три месяца тюрьмы за умышленное создание угрозы безопасности дорожного движения.





«В нашей стране он мог бы получить за это шесть баллов?», — говорит эксперт по дорожному движению Роман Будский из платформы Vize 0. В Чехии нет определения агрессивного (преднамеренного) вождения или создания опасных ситуаций (например, опасного обгона), которые бы карались по закону.





Но в то же время эксперты говорят о необходимости чего-то подобного. Отчасти причина в том, что агрессивное поведение за рулем не идет на спад, а совсем наоборот.





Данные полиции свидетельствуют о стремительном росте числа аварий, подпадающих под категорию безрассудного, агрессивного или отвлеченного вождения. По словам пресс-секретаря Виолеты Сириштовой, полицейские действительно фиксируют рост числа таких случаев. Но такой резкий скачок может быть связан и с большей осведомленностью об этом явлении.





Полицейские обращают больше внимания на агрессивность при расследовании ДТП. Если раньше, например, авария проходила под грифом «превышение скорости», то сегодня ее причиной становится агрессивное или безрассудное вождение.





Петр Замечник, психолог и исследователь дорожного движения из Университета Палацкого в Оломоуце, не согласен с таким высоким ростом и считает, что это скорее изменение в отчетности о происшествиях. С другой стороны, он говорит, что разочарование среди водителей действительно растет.

«Плотность движения растет год от года. Чем больше машин, тем больше возможностей для конфликтов, недоразумений. В то же время становится больше пробок, а они вызывают эмоциональное разочарование. К этому добавляется тот факт, что у нас есть большие и более тихие автомобили, которые изолируют водителей от окружающего мира, что в определенной степени снижает эмпатию к другим людям», — добавляет Замечник.





«Трудно сказать, как агрессия за рулем развивается в обществе», — добавляет Павел Гавранек из Центра транспортных исследований. «Она включает в себя целый ряд поведенческих проявлений. Это и несоблюдение безопасной дистанции, и рискованные обгоны, и выезд на полосу движения слишком близко к другому автомобилю, и многое другое», — добавляет он.





Если включить вышеупомянутые виды поведения в данные о ДТП (всего их одиннадцать, и они включают в себя превышение скорости, проезд справа, проезд на красный свет и создание помех движению), то рост также будет заметен, но не такой значительный.





По крайней мере, чешская дорожная агрессия возвращается к показателям, существовавшим до аварии.





Агрессивное поведение за рулем широко распространено, по крайней мере, согласно общественному мнению. Согласно опросу, проведенному в середине 2024 года, 77% людей согласились с утверждением, что на дорогах «много агрессивных водителей, которые своим поведением подвергают опасности себя и окружающих».





Дорожные психологи также отмечают изменения в агрессии. Психолог Йитка Шебова Шафаржикова, работающая в Южночешском университете в Ческе-Будеёвице, часто сталкивается с превышением скорости или проездом на красный свет. По ее словам, в основном правила нарушают молодые мужчины до 30 лет.





«Это своего рода грубость, ориентированная на действие. Они хотят быть другими, хотят необычного, непохожего. Они выбирают такие способы, когда даже не осознают, что могут причинить кому-то боль», — объясняет она.





Это отчасти подтверждается данными, показывающими, что водители-мужчины и водители-женщины более агрессивны, когда они навещают родственников или едут в отпуск. «Например, наши данные, полученные в ходе углубленного анализа дорожно-транспортных происшествий, показывают, что в поездках на отдых стиль вождения заметно более рискованный. Около 48 процентов водителей придерживаются рискованного стиля вождения, когда едут на отдых, около 23 процентов водителей, когда едут на работу или с работы, и около 18 процентов водителей во время деловой поездки», — подсчитывает Павел Гавранек из Центра транспортных исследований.





Поскольку общество в целом становится все более нервным и переживает уже пятый кризис за короткий промежуток времени, конфликты между водителями растут.





«Физическое насилие между людьми растет. Я не имею в виду, что они сразу попадают в больницу. Но они выходят из машины, и происходит физический контакт. Растет и вербальная агрессия. Кто-то сигналит вам, опускает стекло, направляет на вас что-то — все это определенно растет», — говорит психолог Петр Замечник.





Новая кибер-агрессия





По его словам, новым является рост кибер-агрессии. Замечник рассказывает, что сталкивался со случаями, когда кто-то снимал другого человека, например, неудачно паркующегося, а затем выкладывал это видео в социальные сети в качестве издевательского. Другие случаи включают в себя издевательские или вульгарные видео в адрес других водителей.





Так называемые видеоролики, снятые на приборную камеру, также набирают сотни тысяч просмотров. Они показывают, что происходит на дорогах, демонстрируя опасные обгоны или ситуации. Некоторые ютуберы (некоторые даже участвуют в ток-шоу и смеются над отснятым материалом) ради забавы снимают собственную агрессию: сигналят или оскорбляют других водителей.





Одним из таких ютуберов был автогонщик Петр Долежал, который скрывал свою личность под аккаунтом Aggressive Driver и хвастался в своих видеороликах собственным безрассудным и агрессивным вождением. Наряду с этим он продавал футболки и наклейки.





«Уезжай, или я тебя ослеплю», — говорит он, например, впереди идущей машине, после чего включает дальний свет на близком расстоянии.





Будучи профессиональным гонщиком, он в итоге получил четырехмесячный запрет на вождение и штраф в 50 000 от Национального апелляционного суда — органа Автомобильного клуба Чешской Республики, который занимается правилами, особенно в автоспорте. Первоначальный штраф в 150 000 был снижен на том основании, что не было очевидно, что он, возможно, пытался заработать на агрессивном вождении.





«Национальный апелляционный суд не нашел никаких признаков того, что апеллянт намеренно и злонамеренно пропагандировал опасное и агрессивное вождение», — говорится в решении.





В прошлом году Министерство транспорта ввело новую систему баллов, которая предусматривает более строгое наказание за серьезные нарушения.





Оно также ввело терапевтические программы для наиболее рискованных автомобилистов, совершающих повторные нарушения. Эти программы, по словам министра транспорта Мартина Купки (ODS), направлены на «осознание последствий собственного поведения и мотивацию к соблюдению правил».

Однако, по мнению некоторых экспертов, государство еще не решило проблему дорожной агрессии и не объявило ее вне закона, как это сделано в соседней Германии.





«Мы как государство знали, что должны бороться с этим явлением, но было такое отсутствие последовательности, нерешительность. Однако из данных мы знаем, что общество не одобряет такое поведение и что оно их беспокоит. Государственная администрация тоже начинает просыпаться», — говорит Роман Будский из платформы Vize 0.





Эта платформа является инициатором дебатов об агрессии. Полтора года назад они запустили кампанию " Водители" и пытаются добиться принятия четкого определения агрессии.





В Германии водитель может попасть в тюрьму на срок до пяти лет, если он грубо нарушает правила дорожного движения, например, совершает неправильный обгон, движется в противоположном направлении на пешеходных переходах или едет слишком быстро в местах с плохой видимостью.





Роман Будский, ссылаясь на немецкую модель, говорит, что в Чехии было бы идеально ввести определение агрессивного вождения, ключевой частью которого было бы намерение причинить кому-либо вред, а затем определение создания опасной ситуации, которая могла бы быть, например, опасным обгоном, упомянутым во введении к тексту.





«С этим борются во всех странах Европейского союза и ОЭСР. Агрессия растет везде», — говорит Будский. Именно поэтому, по его мнению, государство должно решать эту проблему. Это также связано с тем, что в обществе растет агрессия.