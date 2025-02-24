Украинцам, выманившим миллион у остравского бюро труда, дали условные сроки

Дело происходило вскоре после начала войны в Украине, когда беженцы наводнили Европу. В то время чешское государство выдавало так называемые солидарные пособия на ведение домашнего хозяйства людям, которые предоставляли жилье беженцам. Согласно обвинительному заключению, этим злоупотребляли Наталья Валерьевна Скаркова и ее сын Сергей Ткач. Оба жили в Остраве задолго до начала войны в Украине и последовавшей волны беженцев.



Оба помогали соотечественникам, но в то же время придумывали, как нелегально зарабатывать на жизнь. «В общей сложности они подали 170 заявлений на получение пособий для украинцев, которые не были размещены. Они незаконно получили более 1 миллиона чешских крон», — сказала прокурор Вероника Кохова, добавив, что еще полмиллиона остались на стадии оформления.





У этих людей не было прав собственности или аренды на квартиры, в которых их соотечественники должны были найти убежище. Полиция была предупреждена об этом случае центром занятости, который обнаружил мошенничество благодаря своим механизмам контроля.



Первоначально по этому делу было привлечено к ответственности семь человек, но затем выяснилось, что Скаркова и Ткач использовали личные данные, в том числе банковские, пяти других, поэтому обвинение в отношении пяти человек было прекращено.



Наталья Валерьевна Скаркова получила два с половиной года лишения свободы, условно три с половиной года. Ее сын Сергей Ткач получил два года условно с отсрочкой на три года. Украинцы, которые были несправедливо привлечены к ответственности в связи с этим делом, должны оплатить расходы на свое юридическое представительство. Оба приговоренных ранее не были осуждены и сожалеют о содеянном. Приговоры являются окончательными.