Украинцам, выманившим миллион у остравского бюро труда, дали условные сроки
25 февраля 2025
19:30
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Двое украинцев, которые, согласно обвинительному заключению, злоупотребляли военным конфликтом, чтобы обогатиться за счет взносов солидарности, в понедельник были приговорены Остравским окружным судом к условному наказанию. Деньги им выплачивало Остравское бюро труда. Мошенническим путем они заработали 1 миллион крон. Большую часть ущерба они уже выплатили, и суд обязал их выплатить оставшуюся часть.
Дело происходило вскоре после начала войны в Украине, когда беженцы наводнили Европу. В то время чешское государство выдавало так называемые солидарные пособия на ведение домашнего хозяйства людям, которые предоставляли жилье беженцам. Согласно обвинительному заключению, этим злоупотребляли Наталья Валерьевна Скаркова и ее сын Сергей Ткач. Оба жили в Остраве задолго до начала войны в Украине и последовавшей волны беженцев.
Оба помогали соотечественникам, но в то же время придумывали, как нелегально зарабатывать на жизнь. «В общей сложности они подали 170 заявлений на получение пособий для украинцев, которые не были размещены. Они незаконно получили более 1 миллиона чешских крон», — сказала прокурор Вероника Кохова, добавив, что еще полмиллиона остались на стадии оформления.
Оба помогали соотечественникам, но в то же время придумывали, как нелегально зарабатывать на жизнь. «В общей сложности они подали 170 заявлений на получение пособий для украинцев, которые не были размещены. Они незаконно получили более 1 миллиона чешских крон», — сказала прокурор Вероника Кохова, добавив, что еще полмиллиона остались на стадии оформления.
У этих людей не было прав собственности или аренды на квартиры, в которых их соотечественники должны были найти убежище. Полиция была предупреждена об этом случае центром занятости, который обнаружил мошенничество благодаря своим механизмам контроля.
Первоначально по этому делу было привлечено к ответственности семь человек, но затем выяснилось, что Скаркова и Ткач использовали личные данные, в том числе банковские, пяти других, поэтому обвинение в отношении пяти человек было прекращено.
Наталья Валерьевна Скаркова получила два с половиной года лишения свободы, условно три с половиной года. Ее сын Сергей Ткач получил два года условно с отсрочкой на три года. Украинцы, которые были несправедливо привлечены к ответственности в связи с этим делом, должны оплатить расходы на свое юридическое представительство. Оба приговоренных ранее не были осуждены и сожалеют о содеянном. Приговоры являются окончательными.
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