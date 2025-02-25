Иностранец в Брно ограбил 14 квартир и украл редкую катану

Новости и статьи 26 февраля 2025 18:00 705

По данным полиции, 40-летний иностранец с середины декабря успел обворовать 14 квартир в Брно, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Он выносил из них электронику, ювелирные украшения и деньги. Но во время одного из своих визитов он также прихватил японскую катану и редкие памятные монеты. Общий ущерб оценивается в миллион крон. Это одна из самых крупных серий квартирных краж в Брно.