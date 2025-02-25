Иностранец в Брно ограбил 14 квартир и украл редкую катану
26 февраля 2025
18:00
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По данным полиции, 40-летний иностранец с середины декабря успел обворовать 14 квартир в Брно, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы. Он выносил из них электронику, ювелирные украшения и деньги. Но во время одного из своих визитов он также прихватил японскую катану и редкие памятные монеты. Общий ущерб оценивается в миллион крон. Это одна из самых крупных серий квартирных краж в Брно.
«Наибольший ущерб преступник нанес владельцу квартиры на Выставной улице, забрав драгоценности на сумму почти 400 000 крон. В одном случае он проник внутрь квартиры с помощью ключа, который жилец спрятал под ковриком», — рассказала пресс-секретарь полиции Андреа Цейнкова.
Преступника поймали на прошлой неделе, сразу после взлома квартиры на Мелузиновой улице. У него еще оставалась добыча с прошлого инцидента. Он забрал с собой PlayStation, наушники, ювелирные украшения и сумку с косметикой на общую сумму более 50 000 крон.
Мужчине предъявлены обвинения во взломе, краже и повреждении имущества.
Преступника поймали на прошлой неделе, сразу после взлома квартиры на Мелузиновой улице. У него еще оставалась добыча с прошлого инцидента. Он забрал с собой PlayStation, наушники, ювелирные украшения и сумку с косметикой на общую сумму более 50 000 крон.
Мужчине предъявлены обвинения во взломе, краже и повреждении имущества.
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