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Мошенники выманивают у людей деньги через налоговые декларации

Новости и статьи
26 февраля 2025
19:30
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В связи с ежегодным расчетом налогов, которым большинство людей занимается как лично, так и через бухгалтерские службы в начале года, растет и активность кибермошенников. Они выдают себя за представителей налоговых органов и рассылают текстовые сообщения о переплате или недоплате налогов. Однако ссылка в сообщении ведет на фальшивый портал MOJE daně, где аферисты просят ввести личные данные, в том числе банковские пароли.
«Скорее всего, самая большая волна этих обманов еще впереди. Чаще всего они происходят с февраля по май», — предупреждает Йиржи Полачек из Moneta Money Bank.

По его словам, преступники злоупотребляют логотипом Финансового управления Чешской Республики и используют очень правдоподобную графику портала MOJE daně.

Предупреждающим знаком является подозрительный адрес сайта, который либо совершенно бессмысленный, либо содержит незначительные опечатки и напоминает реальный.

Кибермошенники играют на эмоциях жертв. Те отправляют им деньги, несмотря на все предупреждения.

«Само сообщение также должно настораживать. Налоговая администрация выплачивает переплату автоматически на основании заявления, поданного в налоговой декларации. Она никогда не отправляет текстовые сообщения с активными ссылками, не запрашивает конфиденциальную личную информацию или данные доступа к электронному банкингу», — добавил Полачек.

Налоговое управление также разместило на своем сайте предупреждение об этих аферах. По данным ведомства, мошенники не только рассылают SMS-сообщения, но и звонят по телефону. «Они звонят с автоматических голосовых систем и сообщают о ложной переплате или недоплате налогов», — говорится в сообщении.

Сама служба не использует автоматизированные звонки для этих целей. «Если вы получили подозрительный звонок или текстовое сообщение, не переходите по ссылкам и не вводите никакой информации. В случае сомнений обратитесь в налоговую инспекцию», — добавили в налоговом ведомстве.
Чехия налоги преступность
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