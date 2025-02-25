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Аэропорт Мюнхена парализован забастовкой, рейсы в Чехию отменены

Новости и статьи
27 февраля 2025
15:00
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Сегодня аэропорт Мюнхена был парализован из-за объявленной забастовки. Авиакомпании отменили около 80% всех рейсов из-за двухдневной акции протеста сотрудников. Рейсы между Мюнхеном и Прагой не будут выполняться сегодня и в пятницу. Забастовка была организована профсоюзом Verdi, который ведет переговоры о повышении зарплаты для работников государственного сектора.
«На данный момент авиакомпании отменили около 80% своих рейсов. Не исключены дальнейшие изменения», — говорится на сайте аэропорта Мюнхена, второго по величине в Германии после Франкфурта.

Забастовка началась в полночь и продлится до полуночи с пятницы на субботу. Акция затрагивает, в частности, обслуживающий персонал, ИТ-службы, сотрудников службы безопасности, а также работников службы регистрации и выдачи багажа.

Около 830 рейсов должны были вылететь или приземлиться в Мюнхене сегодня и столько же в пятницу. 

По данным сайта общественной вещательной компании NDR, около 300 сотрудников аэропорта Гамбурга также присоединились к забастовке. Однако влияние на авиасообщение там не столь велико. Отменено семь рейсов, большинство из них — в Мюнхен. На сегодня и пятницу в Гамбурге запланировано около 500 рейсов. 

Верди требует восьмипроцентного повышения зарплаты для сотрудников государственного сектора, работающих в аэропорту, на 350 евро в месяц (более 8700 крон). Кроме того, он хочет предоставить работникам дополнительные три дня отпуска.

Предупредительная акция протеста в двух аэропортах является частью более широкого конфликта по вопросам оплаты труда в государственном секторе, который профсоюз ведет с муниципалитетами и правительством Германии. Авиакомпании не участвуют в переговорах, но забастовка, тем не менее, затронет и их. К ней сегодня также присоединятся уборщики мусора в Эссене, работники клиник в Эрфурте, сотрудники городской уборочной компании, порта и городского совета в Гамбурге.
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