Аэропорт Мюнхена парализован забастовкой, рейсы в Чехию отменены

«На данный момент авиакомпании отменили около 80% своих рейсов. Не исключены дальнейшие изменения», — говорится на сайте аэропорта Мюнхена, второго по величине в Германии после Франкфурта.





Забастовка началась в полночь и продлится до полуночи с пятницы на субботу. Акция затрагивает, в частности, обслуживающий персонал, ИТ-службы, сотрудников службы безопасности, а также работников службы регистрации и выдачи багажа.



Около 830 рейсов должны были вылететь или приземлиться в Мюнхене сегодня и столько же в пятницу.





По данным сайта общественной вещательной компании NDR, около 300 сотрудников аэропорта Гамбурга также присоединились к забастовке. Однако влияние на авиасообщение там не столь велико. Отменено семь рейсов, большинство из них — в Мюнхен. На сегодня и пятницу в Гамбурге запланировано около 500 рейсов.



Верди требует восьмипроцентного повышения зарплаты для сотрудников государственного сектора, работающих в аэропорту, на 350 евро в месяц (более 8700 крон). Кроме того, он хочет предоставить работникам дополнительные три дня отпуска.



Предупредительная акция протеста в двух аэропортах является частью более широкого конфликта по вопросам оплаты труда в государственном секторе, который профсоюз ведет с муниципалитетами и правительством Германии. Авиакомпании не участвуют в переговорах, но забастовка, тем не менее, затронет и их. К ней сегодня также присоединятся уборщики мусора в Эссене, работники клиник в Эрфурте, сотрудники городской уборочной компании, порта и городского совета в Гамбурге.