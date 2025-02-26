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В Чехии на железнодорожной станции загорелись несколько цистерн с токсичным бензолом

Новости 420on
28 февраля 2025
13:45
761
Пожарные в Хустопече-над-Бечвой ликвидируют крупный пожар на местной железнодорожной станции — горят пять цистерн с бензолом. Над деревней виден большой черный густой дым. Сейчас там работают подразделения высшего уровня пожарной охраны. На месте происшествия находится около 50 единиц техники.
Инцидент произошел в пятницу до 12:00 на железнодорожной станции в Густопече-над-Бечвоу. В настоящее время десятки пожарных из нескольких регионов пытаются ликвидировать возгорание пяти цистерн и локомотива.

По первоначальной информации, полученной от пресс-секретаря железнодорожной администрации Мартина Кавки, от поезда оторвались вагоны, после чего он сошел с рельсов. Пожар, вероятно, начался после того, как были повреждены цистерны. На кадрах видно, как они перевернулись на бок в стороне от путей. 

«Расследование продолжается, главное сейчас — потушить пожар», — сказал пресс-секретарь.

Пожарные оповестили жителей района с помощью разосланных SMS-сообщений. «Мы оповестили близлежащие деревни через оперативный центр, а жителям разослали SMS-сообщения с просьбой не проветривать и не оставаться на улице. Пожаротушение продолжается, мы вызываем дополнительные подразделения. Мы создаем штаб командующего операцией. Мы разделили участок на несколько секций», — говорит Люция Балажова, пресс-секретарь оломоуцких пожарных.

По словам Кавки, произошел сход с рельсов грузового поезда и нескольких цистерн: «Это грузовой поезд. Он находится в кадастре станции Хустопече н. Бечвоу. Сообщений о пострадавших пока нет», — добавил  Кавка.

Затем пожарные по сети X сообщили, что горят пять цистерн. Они объявили особый уровень пожарной тревоги. Всего пожарные регистрируют три уровня пожарной тревоги и четвертый — специальный. Самый высокий уровень объявляется для чрезвычайных ситуаций. 

На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей, полицейские оцепили прилегающую территорию и выясняют, что произошло на месте происшествия. «На место происшествия также направляется химическая лаборатория», — сказала Балазова.

По данным Чешских железных дорог, движение на линии Границе-на-Мораве — Горни Лидечко на участке от остановки Густопече-над-Бечвоу до Лхотки-над-Бечвоу прервано. Предоставляется альтернативный автобусный транспорт.
пожар Чехия Чешские железные дороги
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