В Чехии на железнодорожной станции загорелись несколько цистерн с токсичным бензолом
28 февраля 2025
13:45
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Пожарные в Хустопече-над-Бечвой ликвидируют крупный пожар на местной железнодорожной станции — горят пять цистерн с бензолом. Над деревней виден большой черный густой дым. Сейчас там работают подразделения высшего уровня пожарной охраны. На месте происшествия находится около 50 единиц техники.
Инцидент произошел в пятницу до 12:00 на железнодорожной станции в Густопече-над-Бечвоу. В настоящее время десятки пожарных из нескольких регионов пытаются ликвидировать возгорание пяти цистерн и локомотива.
По первоначальной информации, полученной от пресс-секретаря железнодорожной администрации Мартина Кавки, от поезда оторвались вагоны, после чего он сошел с рельсов. Пожар, вероятно, начался после того, как были повреждены цистерны. На кадрах видно, как они перевернулись на бок в стороне от путей.
«Расследование продолжается, главное сейчас — потушить пожар», — сказал пресс-секретарь.
Пожарные оповестили жителей района с помощью разосланных SMS-сообщений. «Мы оповестили близлежащие деревни через оперативный центр, а жителям разослали SMS-сообщения с просьбой не проветривать и не оставаться на улице. Пожаротушение продолжается, мы вызываем дополнительные подразделения. Мы создаем штаб командующего операцией. Мы разделили участок на несколько секций», — говорит Люция Балажова, пресс-секретарь оломоуцких пожарных.
По словам Кавки, произошел сход с рельсов грузового поезда и нескольких цистерн: «Это грузовой поезд. Он находится в кадастре станции Хустопече н. Бечвоу. Сообщений о пострадавших пока нет», — добавил Кавка.
Затем пожарные по сети X сообщили, что горят пять цистерн. Они объявили особый уровень пожарной тревоги. Всего пожарные регистрируют три уровня пожарной тревоги и четвертый — специальный. Самый высокий уровень объявляется для чрезвычайных ситуаций.
На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей, полицейские оцепили прилегающую территорию и выясняют, что произошло на месте происшествия. «На место происшествия также направляется химическая лаборатория», — сказала Балазова.
По данным Чешских железных дорог, движение на линии Границе-на-Мораве — Горни Лидечко на участке от остановки Густопече-над-Бечвоу до Лхотки-над-Бечвоу прервано. Предоставляется альтернативный автобусный транспорт.
По первоначальной информации, полученной от пресс-секретаря железнодорожной администрации Мартина Кавки, от поезда оторвались вагоны, после чего он сошел с рельсов. Пожар, вероятно, начался после того, как были повреждены цистерны. На кадрах видно, как они перевернулись на бок в стороне от путей.
«Расследование продолжается, главное сейчас — потушить пожар», — сказал пресс-секретарь.
Пожарные оповестили жителей района с помощью разосланных SMS-сообщений. «Мы оповестили близлежащие деревни через оперативный центр, а жителям разослали SMS-сообщения с просьбой не проветривать и не оставаться на улице. Пожаротушение продолжается, мы вызываем дополнительные подразделения. Мы создаем штаб командующего операцией. Мы разделили участок на несколько секций», — говорит Люция Балажова, пресс-секретарь оломоуцких пожарных.
По словам Кавки, произошел сход с рельсов грузового поезда и нескольких цистерн: «Это грузовой поезд. Он находится в кадастре станции Хустопече н. Бечвоу. Сообщений о пострадавших пока нет», — добавил Кавка.
Затем пожарные по сети X сообщили, что горят пять цистерн. Они объявили особый уровень пожарной тревоги. Всего пожарные регистрируют три уровня пожарной тревоги и четвертый — специальный. Самый высокий уровень объявляется для чрезвычайных ситуаций.
На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей, полицейские оцепили прилегающую территорию и выясняют, что произошло на месте происшествия. «На место происшествия также направляется химическая лаборатория», — сказала Балазова.
По данным Чешских железных дорог, движение на линии Границе-на-Мораве — Горни Лидечко на участке от остановки Густопече-над-Бечвоу до Лхотки-над-Бечвоу прервано. Предоставляется альтернативный автобусный транспорт.
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