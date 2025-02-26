В Чехии на железнодорожной станции загорелись несколько цистерн с токсичным бензолом

Инцидент произошел в пятницу до 12:00 на железнодорожной станции в Густопече-над-Бечвоу. В настоящее время десятки пожарных из нескольких регионов пытаются ликвидировать возгорание пяти цистерн и локомотива.



По первоначальной информации, полученной от пресс-секретаря железнодорожной администрации Мартина Кавки, от поезда оторвались вагоны, после чего он сошел с рельсов. Пожар, вероятно, начался после того, как были повреждены цистерны. На кадрах видно, как они перевернулись на бок в стороне от путей.



«Расследование продолжается, главное сейчас — потушить пожар», — сказал пресс-секретарь.



Пожарные оповестили жителей района с помощью разосланных SMS-сообщений. «Мы оповестили близлежащие деревни через оперативный центр, а жителям разослали SMS-сообщения с просьбой не проветривать и не оставаться на улице. Пожаротушение продолжается, мы вызываем дополнительные подразделения. Мы создаем штаб командующего операцией. Мы разделили участок на несколько секций», — говорит Люция Балажова, пресс-секретарь оломоуцких пожарных.



По словам Кавки, произошел сход с рельсов грузового поезда и нескольких цистерн: «Это грузовой поезд. Он находится в кадастре станции Хустопече н. Бечвоу. Сообщений о пострадавших пока нет», — добавил Кавка.



Затем пожарные по сети X сообщили, что горят пять цистерн. Они объявили особый уровень пожарной тревоги. Всего пожарные регистрируют три уровня пожарной тревоги и четвертый — специальный. Самый высокий уровень объявляется для чрезвычайных ситуаций.



На месте происшествия работают несколько полицейских патрулей, полицейские оцепили прилегающую территорию и выясняют, что произошло на месте происшествия. «На место происшествия также направляется химическая лаборатория», — сказала Балазова.



По данным Чешских железных дорог, движение на линии Границе-на-Мораве — Горни Лидечко на участке от остановки Густопече-над-Бечвоу до Лхотки-над-Бечвоу прервано. Предоставляется альтернативный автобусный транспорт.