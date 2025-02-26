Водитель трамвая в Праге выгнал из вагона украинца с маленьким ребенком

Incident, který se včera odehrál v pražské hromadné dopravě, byl zjevným projevem předsudečného násilí. Chování daného řidiče je absolutně nepřijatelné a amorální.



Ještě včera jsem se spojila s Ministerstvem vnitra, jsem v kontaktu se zástupci ukrajinské menšiny a s ukrajinskou… pic.twitter.com/222W1v4RZP — Klára Šimáčková Laurenčíková (@laurencikova_k) February 28, 2025

Nevím přesně, co předcházelo tomuhle konfliktu v pražské tramvaji. Ale ať už mu předcházelo cokoliv, řešením není agrese ze strany řidiče, zvlášť v přítomnosti malého dítěte, natož pak argumentace národností.



Incident teď musí dořešit DP, případně policie. Mě na něm trápí ještě… pic.twitter.com/P0owH1xZju — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) February 28, 2025

«Вы вообще не имеете права находиться в этой стране», — кричал водитель трамвая, сопровождая свои слова ругательствами, на мужчину с маленьким ребенком на руках и женщину, которая сопровождала их с коляской. Причиной стало то, что ребенок поставил ногу на сиденье и «загрязнил трамвай».«Выходите или я вызову полицию», — продолжил водитель на видео агрессивным тоном и даже замахнулся на мужчину. «Не „тыкайте“ мне», — парировал он в ответ на реплику пассажира и продолжил речь.Очевидно, психически неуравновешенный водитель еще несколько раз повторил, что вызовет полицию, и сказал пассажирам, что они не поедут дальше «из-за этого пана», то есть пассажира. Согласно записи, вся семья с коляской и плачущим ребенком на руках в конце концов покинула трамвай, и никто из пассажиров не вступился за них.Однако это дело будет иметь последствия для водителя. Видеозапись его поведения была размещена в социальных сетях, и этим делом занялась транспортная компания и заместитель министра Гржиб.«Что бы ни предшествовало ситуации, такое поведение совершенно неприемлемо. Особенно в присутствии маленького ребенка», — сказал Гржиб о поступке водителя трамвая. «Мы срочно решаем этот вопрос с транспортной компанией, в том числе принимаем меры по увольнению как можно скорее», — добавил он.«Мы немедленно провели внутреннее расследование. То, как водитель повел себя в оперативной ситуации, полностью противоречит не только внутренним правилам DPP, но и чешскому законодательству и хорошим манерам», — написала пресс-секретарь транспортной компании Анета Ржехкова. Она добавила, что они не терпят и не будут терпеть поведение водителя.«DPP будет использовать все законодательные возможности, чтобы разрешить дело в рамках трудового законодательства. DPP приносит глубокие извинения пассажирам. DPP оказывает полное содействие силам, вовлеченным в правонарушение или уголовное производство по этому делу», — добавила Ржехкова, отметив, что DPP также подаст жалобу в государственную прокуратуру по «подозрению в совершении преступления или правонарушения».Полиция также занимается расследованием этого дела. «Мы заметили видео в социальных сетях и расследуем это дело с утра (пятницы). Сейчас мы изучаем все обстоятельства и принимаем решение о юридической квалификации. На данный момент мы склоняемся к тому, что это может быть преступлением против гражданского сосуществования», — говорится в сообщении сети X.По словам Клары Шимачковой-Лауренчиковой, уполномоченного правительства по правам человека и меньшинств, действия водителя были «очевидным проявлением предвзятого насилия».Позже отец ребенка прокомментировал видео, которое с вечера четверга циркулирует в социальных сетях и вызвало волну бурного возмущения. Пострадавший мужчина оказался его отцом, т.е. дедушкой ребенка, который сопровождал своего внука вместе с женой.По словам отца ребенка, инцидент продолжился даже после того, как агрессивный мужчина вывел семью из вагона. Он взял в руки лом и продолжил кричать. При этом он также пытался выхватить из рук бабушки ребенка телефон, но она успела сделать один снимок.Сын, возраст которого он не уточнил, не пострадал, но сильно испугался, когда водитель задел его 63-летнего дедушку, что подтверждается кадрами.Семья мужчины давно живет в Праге, его жена — чешка, а у мальчика на видео есть чешское гражданство.«Мы пока не подавали заявление в полицию, сначала думали подать жалобу в Пражскую транспортную компанию. Родители смущены и беспокоятся, что у них могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Мы планируем обратиться в полицию в пятницу», — сказал мужчина.Министр внутренних дел Вит Ракушан также прокомментировал этот случай. По его словам, что бы ни предшествовало инциденту, «решение — это не агрессия со стороны водителя, особенно в присутствии маленького ребенка, и тем более не споры о национальности».Этот вопрос должен решать прокурор или полиция. «Хорошо, что у нас есть запись конфликта. Жаль только, что на кадрах не видно, чтобы кто-то из других пассажиров заступился за мужчину и ребенка, подвергшихся нападению», — размышляет министр, добавляя, что в такой конфликтной ситуации уместно вызвать полицию.