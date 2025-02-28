«Прощайте, права!» Сбой eTesty сорвал экзамены по вождению

Сложности с приложением eTests возникли с момента запуска новой версии в начале 2025 года, но таких масштабных еще не случалось. Например, с начала года тест иногда прерывался или завершался преждевременно. Проблемы в приложении мэрии ранее подтвердила компания Cendis.





Приложение eTests снова заработало сегодня в 10:30.





Пока неясно, что произойдет с кандидатами на получение водительских прав в Праге, которые пострадали от сегодняшнего инцидента. Заявители оставались на месте с сегодняшнего утра, ожидая, останется ли персонал дольше в связи с перебоями в приеме заявлений в министерстве. Ситуация будет решаться индивидуально с владельцами автошкол.