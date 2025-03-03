Адвокат и ее дочь в Чехии присвоили 161 миллион крон. Спустя два года полиция предъявила обвинение

Ян Данек, пресс-секретарь пражской полиции, сообщил: «Криминальные следователи завершили расследование дела и направили в прокуратуру Праги предложение о предъявлении двум женщинам обвинений в хищении и мошенничестве».





В ходе расследования выяснилось, что нанесенный ущерб оценивается в 161 миллион крон. В случае вынесения обвинительного приговора женщинам грозит до десяти лет лишения свободы.





Полиция начала расследовать это дело в сентябре 2022 года, а затем начала преследовать двух женщин за продолжающееся преступление — растрату.





Адвокат и ее дочь вместе незаконно распорядились деньгами, вверенными им на хранение юридической фирмой в период с июля 2022 года по сентябрь 2022 года. В октябре 2023 года полиция зарегистрировала 33 жертвы, а затем расширила обвинение, включив в него преступление, связанное с мошенничеством. Обе женщины были заключены под стражу и позже освобождены судом. В то же время срок расследования был продлен до марта 2024 года.





«Если говорить конкретно, то, например, только в одном случае речь шла о том, что ныне преследуемые женщины имели деньги на хранении у адвоката, когда покупатель внес сумму в 8 миллионов за недвижимость в Ходковице. Женщины должны были хранить эти деньги у адвоката и передать их продавцу при оформлении сделки в земельном кадастре. Однако этого не произошло, недвижимость была передана покупателю, но продавец так и не получил своих денег», — описывает Данек один из случаев хищения.





В рамках этого дела полиция изъяла средства на эскроу-счетах на сумму около 10 миллионов крон. Также были изъяты два автомобиля, два автоприцепа и загородный дом в Крконоше. Данек не сообщил, удалось ли полиции выяснить, куда делись остальные присвоенные деньги.