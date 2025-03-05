Плата за телевидение и радио в Чехии увеличится
8 марта 2025
13:00
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Плата за телевидение и радио, скорее всего, повысится и будет повышаться в будущем в зависимости от уровня инфляции. Расширится и круг налогоплательщиков, на которых будет распространяться обязанность по уплате. Это предусмотрено правительственной поправкой, которая была одобрена Палатой депутатов с некоторыми изменениями, несмотря на противодействие оппозиционных движений ANO и SPD.
Среди них — исключение ассоциаций и работодателей с большинством работников с ограниченными возможностями, исключение предлагаемого обязательства Чешского телевидения и Чешского радио вносить вклад в меры по борьбе с дезинформацией, а также ограничение коммерческих сообщений в передачах Чешского радио. Теперь проект будет передан на обсуждение сенаторам.
Поправка увеличивает плату за услуги Чешского телевидения на 15 крон — до 150 крон в месяц, а за услуги радио — на 10 крон, до 55 крон в месяц.
В будущем плата будет индексироваться на 6%, если сумма годовых темпов инфляции превысит 6%. Также изменяются платежи для юридических лиц. В их случае размер сбора будет зависеть уже не от количества получателей, а от числа сотрудников. Депутаты парламента от ANO и SPD не стали добиваться отмены этих изменений в отдельных поправках. Как и «Пираты», они также провалили свое предложение об отмене распространения сбора на компьютеры, планшеты и «умные» мобильные телефоны. 99 из 189 присутствующих депутатов подняли руки в поддержку поправки. 89 были против.
Новой датой вступления закона в силу должен стать месяц, следующий за публикацией проекта в сборнике документов. Вероятно, это произойдет не раньше мая.
В прошлом году бюджет СТ составил 7,95 миллиарда крон, а Чешского радио — 2,39 миллиарда крон. Большую часть доходов обеих компаний общественного вещания составляют сборы. Теперь, по оценкам правительства, Чешское телевидение может получать от сборов примерно на 865 миллионов крон в год больше, а радио — на 330 миллионов крон.
Поправка увеличивает плату за услуги Чешского телевидения на 15 крон — до 150 крон в месяц, а за услуги радио — на 10 крон, до 55 крон в месяц.
В будущем плата будет индексироваться на 6%, если сумма годовых темпов инфляции превысит 6%. Также изменяются платежи для юридических лиц. В их случае размер сбора будет зависеть уже не от количества получателей, а от числа сотрудников. Депутаты парламента от ANO и SPD не стали добиваться отмены этих изменений в отдельных поправках. Как и «Пираты», они также провалили свое предложение об отмене распространения сбора на компьютеры, планшеты и «умные» мобильные телефоны. 99 из 189 присутствующих депутатов подняли руки в поддержку поправки. 89 были против.
Новой датой вступления закона в силу должен стать месяц, следующий за публикацией проекта в сборнике документов. Вероятно, это произойдет не раньше мая.
В прошлом году бюджет СТ составил 7,95 миллиарда крон, а Чешского радио — 2,39 миллиарда крон. Большую часть доходов обеих компаний общественного вещания составляют сборы. Теперь, по оценкам правительства, Чешское телевидение может получать от сборов примерно на 865 миллионов крон в год больше, а радио — на 330 миллионов крон.
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