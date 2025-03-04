Скандал в Чехии: нелегальные агентства наживались на мигрантах и уходили от налогов

Следователь по этому делу завершил расследование на прошлой неделе, предложив подать в прокуратуру Йиглавы обвинительное заключение по таким преступлениям, как участие в организованной преступной группе, уклонение от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, отмывание доходов, полученных преступным путем, и преступление, связанное с несанкционированным предпринимательством. Обширные материалы дела состояли из 12 500 страниц.



Первые компании обвиняемые создали в 2017 году. Через год они ликвидировали их и создали новую фирму. Таким образом, они создали в общей сложности четыре компании. Ни одна из них не имела разрешения на агентское трудоустройство и насчитывала всего несколько работников. Эти компании постоянно и многократно поставляли от десятков до сотен иностранцев — в основном рабочих специальностей — в фирмы, которые затем нанимали их в качестве агентских работников. За период с 2017 по 2023 год они предоставили иностранцев по меньшей мере 40 клиентам. Эти компании приобретали рабочую силу, то есть иностранцев, на основании рамочных контрактов на выполнение работ и, таким образом, не должны были платить за этих работников обязательные взносы.



Фиктивные агентства занятости не платили медицинское и социальное страхование и не уплачивали подоходный налог. После получения уведомления о начале налогового или иного контроля со стороны государственных органов — налоговой инспекции, службы занятости или других государственных органов — обвиняемые переводили все эти компании на подставных лиц, которые являлись гражданами Украины.



Основной причиной таких переводов было затруднение и невозможность проведения надлежащих проверок со стороны проверяющих органов.