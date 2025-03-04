Конец недели будет солнечным и без осадков, температура воздуха поднимется до 20°C
6 марта 2025
15:00
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Конец недели в Чехии будет солнечным и без осадков, температура поднимется до 20 градусов по Цельсию. Даже ночью не будет холоднее нуля. Со вторника снова похолодает, и вернутся ночные заморозки.
Теплый воздух поступает в Чехию с юга. В среду метеорологи зафиксировали рекордные температуры более чем на половине станций, а самая высокая температура превысила 19 градусов Цельсия. В связи с этим Чешская национальная метеорологическая служба сообщила в сети X, что сегодня или в пятницу в Чехии почти наверняка впервые в этом году будет зафиксирована температура в 20 градусов.
Основные прогнозируемые температуры сегодня и в пятницу ожидаются на уровне 17 градусов по Цельсию, около 19 градусов сегодня в Силезии и около 20 градусов в пятницу на востоке страны.
В выходные температурные показатели еще больше приблизятся к 20 градусам. Небо будет ясным или частично облачным. В пятницу и субботу могут появиться отдельные низкие облака или морозный туман. В воскресенье небо может начать затягиваться облаками, особенно в восточной половине Чехии.
Понедельник по-прежнему будет теплым с дневными максимумами до 19 градусов Цельсия, в западной Чехии будет прохладнее — около 15 градусов. С юго-запада постепенно распространится пасмурная погода, местами с дождями.
Ночью температура может опускаться ниже нуля, а днем постепенно доходить до 10 градусов тепла.
Основные прогнозируемые температуры сегодня и в пятницу ожидаются на уровне 17 градусов по Цельсию, около 19 градусов сегодня в Силезии и около 20 градусов в пятницу на востоке страны.
В выходные температурные показатели еще больше приблизятся к 20 градусам. Небо будет ясным или частично облачным. В пятницу и субботу могут появиться отдельные низкие облака или морозный туман. В воскресенье небо может начать затягиваться облаками, особенно в восточной половине Чехии.
Понедельник по-прежнему будет теплым с дневными максимумами до 19 градусов Цельсия, в западной Чехии будет прохладнее — около 15 градусов. С юго-запада постепенно распространится пасмурная погода, местами с дождями.
Ночью температура может опускаться ниже нуля, а днем постепенно доходить до 10 градусов тепла.
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