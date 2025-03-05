Чиновники против правительства: грядет массовая забастовка Бюро труда

«Если ситуация не будет исправлена до 25 марта 2025 года, профсоюзы примут решение о забастовке. Целью профсоюза является исправление ситуации, а не ее эскалация», — говорится в письме организации.



Оплата труда в государственном секторе определяется четырьмя показателями. Базовая зарплата служащих устанавливается в соответствии с самой низкой из них. У государственной службы есть специальная шкала с более высокими суммами. С января этого года, согласно постановлению правительства, шкала зарплат государственных и общественных служащих увеличилась на 1 400 крон.



В своем письме профсоюзные активисты пишут, что большинство работников не получили повышения в прошлом году, а бюджет этого года для органов власти недостаточен для покрытия установленных зарплат. Они просят увеличить размер сумм, чтобы люди получали на 1 400 крон больше. По словам главы профсоюза бюро труда Симоны Струховой, главы профсоюза госслужащих Павла Беднаржа и лидера профсоюзной конфедерации Йозефа Стржедулы, в ситуации, сложившейся в бюро труда, виновато не руководство, а правительство.



«Все три предыдущих года мы находились в одинаковой ситуации с точки зрения бюджета. Все три предыдущих года мы справлялись с ситуацией, решали ее, доплачивали те деньги, которые нужно было доплатить. Я верю, что мы сможем сделать это и сейчас... Я понимаю, что сейчас предвыборный год. Вдруг люди заинтересовались этими вещами, не только из Центра занятости, но и с других уровней (профсоюзов). Я понимаю, что это способ борьбы и давления», — сказал Юречка. Однако, по его словам, уже нет такого положения, что работники бюро труда являются одними из самых низкооплачиваемых в государственном секторе, как это было пять лет назад.



Согласно данным информационной системы о среднем заработке, половина профессиональных сотрудников бюро труда получали в первой половине прошлого года более 43 371 кроны до вычета налогов, в первой половине 2020 года — более 33 703 крон, а в 2019 году, на пике бума перед ковидом, — 29 628 крон. Медианная зарплата льготников в государственной администрации в первом полугодии прошлого года составляла 37 581 крону, пять лет назад — 33 208 крон, а в 2019 году — 29 005 крон.



Министр финансов Збынек Станюра (ODS) ранее говорил, что государственное управление должно быть более эффективным и что сумму на зарплату можно разделить между меньшим количеством работников, чтобы их заработок был выше. По мнению Юречки, цифровизация способствует повышению эффективности. Авторы письма отвергают новые увольнения и соглашаются на сокращение не более 250 должностей в этом году.





Согласно данным Министерства внутренних дел о так называемой систематизации численности государственных служащих в центрах занятости, за последние шесть месяцев рабочих мест стало больше. По состоянию на январь этого года их общее число составляет 10 739.



Из них 10 093 должности гражданской службы и 646 штатных должностей. В прошлом году, по состоянию на июль, было 10 484 вакансии: 9 837 должностей государственной службы и 647 обычных должностей.



В начале ноября прошлого года руководство бюро по трудоустройству объявило, что собирается постепенно закрыть 83 своих филиала по всей стране, то есть более пятой части. Это должно было затронуть в основном небольшие предприятия с числом сотрудников около четырехсот человек. Однако увольнений не будет, работников переведут в более крупные филиалы. После протестов мэров городов министр Юречка решил замедлить процесс закрытия.



На данный момент 50 из них должны были закрываться постепенно, и они продолжали работать в так называемых муниципалитетах с расширенными полномочиями.





Профсоюзы бюро по трудоустройству входят в Профсоюз государственных органов и организаций (OSSO), который является членом Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ČMKOS).



В начале февраля активисты этого профсоюза объявили забастовку в связи с возможностью увольнения без объяснения причин, которую депутаты от ODS и TOP 09 предложили добавить в так называемую «флексиновелу» Трудового кодекса.