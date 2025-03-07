Немецкие аэропорты бастуют, протест осложняет сообщение с Чехией
10 марта 2025
13:00
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В понедельник 13 аэропортов Германии парализованы 24-часовой забастовкой. Акция профсоюза Verdi затронет более полумиллиона пассажиров, около 3 500 рейсов отменены, также страдает авиасообщение с Чехией. В воскресенье в аэропорту Гамбурга уже прошла необъявленная забастовка, которая затронула несколько сотен рейсов.
С полуночи бастуют работники общественных служб, наземного обслуживания и службы авиационной безопасности. Профсоюзы хотят, чтобы 24-часовая забастовка усилила давление на работодателей в переговорах о зарплате. Забастовка является частью более широкого конфликта по поводу переговоров об оплате труда в государственном секторе, например, о зарплате пожарных, работников сферы обслуживания, водителей автобусов и педагогов.
Работу прервали сотрудники аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берлина-Бранденбурга и Лейпцига-Галле. В аэропортах Веце, Карлсруэ и Баден-Баден в акции протеста участвуют только сотрудники службы авиационной безопасности.
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