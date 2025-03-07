Немецкие аэропорты бастуют, протест осложняет сообщение с Чехией

С полуночи бастуют работники общественных служб, наземного обслуживания и службы авиационной безопасности. Профсоюзы хотят, чтобы 24-часовая забастовка усилила давление на работодателей в переговорах о зарплате. Забастовка является частью более широкого конфликта по поводу переговоров об оплате труда в государственном секторе, например, о зарплате пожарных, работников сферы обслуживания, водителей автобусов и педагогов.





Работу прервали сотрудники аэропортов Франкфурта, Мюнхена, Штутгарта, Кельна, Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена, Гамбурга, Берлина-Бранденбурга и Лейпцига-Галле. В аэропортах Веце, Карлсруэ и Баден-Баден в акции протеста участвуют только сотрудники службы авиационной безопасности.