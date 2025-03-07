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Станция Florenc на линии C останется закрытой на несколько дней из-за протечек

Новости и статьи
10 марта 2025
15:00
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Станция метро Florenc на линии C пражского метрополитена будет закрыта в течение нескольких дней из-за масштабной утечки воды. Поезда будут проезжать через станцию без остановки. Движение по линии B на Florenc не ограничено. Транспортная компания ввела альтернативную трамвайную линию XC.
Транспортная компания пока не знает, когда сможет вновь открыть станцию для пассажиров. По последним оценкам, станция может быть открыта в течение нескольких дней.

Станция была закрыта ранним вечером в воскресенье после того, как на платформе началось массовое просачивание воды. Там восстанавливают потолочное перекрытие, во время работ было поврежден водопровод. Вода потекла на платформу, на пути и на проходящие поезда.

Транспортная компания рекомендует пассажирам линии C пользоваться станцией Hlavní nádraží и трамвайными линиями.

Также есть альтернативный транспорт XC, который с утра понедельника курсирует от Оплеталовой улицы до станции метро. Интервал движения составит от 15 до 20 минут.
транспорт метро Прага
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