Станция Florenc на линии C останется закрытой на несколько дней из-за протечек

Транспортная компания пока не знает, когда сможет вновь открыть станцию для пассажиров. По последним оценкам, станция может быть открыта в течение нескольких дней.



Станция была закрыта ранним вечером в воскресенье после того, как на платформе началось массовое просачивание воды. Там восстанавливают потолочное перекрытие, во время работ было поврежден водопровод. Вода потекла на платформу, на пути и на проходящие поезда.



Транспортная компания рекомендует пассажирам линии C пользоваться станцией Hlavní nádraží и трамвайными линиями.



Также есть альтернативный транспорт XC, который с утра понедельника курсирует от Оплеталовой улицы до станции метро. Интервал движения составит от 15 до 20 минут.