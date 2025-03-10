Суд в Брно рассмотрит дело о растрате и мошенничестве адвоката с ущербом более 100 миллионов крон

Дата основного судебного процесса также назначена на четверг, сообщила Дана Чирткова, пресс-секретарь полиции региона Высочина. 44-летнему мужчине было предъявлено обвинение в сентябре прошлого года. «Своими действиями он постепенно попал в неразрешимую долговую спираль, которую ему удавалось долгое время скрывать благодаря своему положению адвоката, внешне успешного человека и, безусловно, хорошо продуманным действиям», — заявила тогда пресс-секретарь.





По данным уголовного розыска, теперь уже бывший адвокат неправомерно использовал деньги, которые люди передают адвокату на хранение (счета эскроу) при продаже недвижимости и передаче прав. «По меньшей мере с начала 2019 года он неоднократно незаконно распоряжался депонированными средствами, фактически нарушая цели и условия договоров хранения денег, которые он заключал со своими клиентами», — заявила Чирткова.





По данным полиции, он использовал деньги для погашения предыдущих эскроу, а также для погашения своих кредитов и в личных целях. В конце концов он возвращал деньги на счета. Но чтобы собрать средства, он выманивал деньги у других людей, чаще всего под видом выгодных инвестиционных предложений.





«Будучи в то время адвокатом, он нанес ущерб в размере не менее 90 миллионов крон в виде присвоенных эскроу-средств. Затем он причинил ущерб обманутым жертвам на общую сумму, превышающую 33 миллиона крон. Несколько человек, в основном родственники, отказались присоединиться к уголовному процессу в качестве потерпевших», — добавила Чирткова.