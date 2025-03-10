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Суд в Брно рассмотрит дело о растрате и мошенничестве адвоката с ущербом более 100 миллионов крон

Новости 420on
12 марта 2025
11:30
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Областной суд в Брно сегодня начнет рассматривать дело адвоката, который, по данным полиции, присвоил не менее 90 миллионов крон и причинил обманутым ущерб на сумму более 33 миллионов крон. Если его признают виновным, ему грозит тюремное заключение сроком от пяти до десяти лет.
Дата основного судебного процесса также назначена на четверг, сообщила Дана Чирткова, пресс-секретарь полиции региона Высочина. 44-летнему мужчине было предъявлено обвинение в сентябре прошлого года. «Своими действиями он постепенно попал в неразрешимую долговую спираль, которую ему удавалось долгое время скрывать благодаря своему положению адвоката, внешне успешного человека и, безусловно, хорошо продуманным действиям», — заявила тогда пресс-секретарь.

По данным уголовного розыска, теперь уже бывший адвокат неправомерно использовал деньги, которые люди передают адвокату на хранение (счета эскроу) при продаже недвижимости и передаче прав. «По меньшей мере с начала 2019 года он неоднократно незаконно распоряжался депонированными средствами, фактически нарушая цели и условия договоров хранения денег, которые он заключал со своими клиентами», — заявила Чирткова. 

По данным полиции, он использовал деньги для погашения предыдущих эскроу, а также для погашения своих кредитов и в личных целях. В конце концов он возвращал деньги на счета. Но чтобы собрать средства, он выманивал деньги у других людей, чаще всего под видом выгодных инвестиционных предложений.

«Будучи в то время адвокатом, он нанес ущерб в размере не менее 90 миллионов крон в виде присвоенных эскроу-средств. Затем он причинил ущерб обманутым жертвам на общую сумму, превышающую 33 миллиона крон. Несколько человек, в основном родственники, отказались присоединиться к уголовному процессу в качестве потерпевших», — добавила Чирткова.
Брно адвокат преступность Чехия покупка недвижимости продажа недвижимости
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