Водительские права можно будет получить в пункте выдачи

«Мы рассчитываем на доставку прав в пункты выдачи, включая ящики самообслуживания», — заявила пресс-секретарь министерства Алена Мюль. При этом доставка в домашние почтовые ящики пока не планируется.



Ведомство подготовило поправки к указу о водительских удостоверениях и регистре водителей, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) ранее заявлял, что доставка водительских удостоверений будет введена в действие не позднее конца этого срока, то есть к осени.



Согласно проекту постановления, при заказе водительского удостоверения через Транспортный портал заявитель сможет выбрать один из пунктов выдачи. Если в указанное время забрать права не удастся, то в течение пяти рабочих дней документ будет отправлен в офис соответствующего муниципалитета.



Внешний вид документа также немного изменится. Однако информация на нем останется прежней.



«Изменения заключаются в добавлении дополнительных элементов защиты, основанных на требованиях Европейского союза», — говорит пресс-секретарь. Новый дизайн распространяется только на новые карты.



В Чехии больше не нужно носить с собой водительское удостоверение, но оно по-прежнему необходимо при выезде за границу. В Чехии полиция может проверить действительность водительских прав по базе данных, если водитель предъявит удостоверение личности или электронные документы в своем мобильном телефоне.