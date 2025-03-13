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Водительские права можно будет получить в пункте выдачи

Новости и статьи
16 марта 2025
17:00
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С осени автомобилистам больше не придется ходить в отделение, чтобы получить новое водительское удостоверение, а можно будет заказать его через интернет и получить в пункте выдачи или в боксе. Это обещает Министерство транспорта.
«Мы рассчитываем на доставку прав в пункты выдачи, включая ящики самообслуживания», — заявила пресс-секретарь министерства Алена Мюль. При этом доставка в домашние почтовые ящики пока не планируется.

Ведомство подготовило поправки к указу о водительских удостоверениях и регистре водителей, которые сейчас находятся на стадии обсуждения. Министр транспорта Мартин Купка (ODS) ранее заявлял, что доставка водительских удостоверений будет введена в действие не позднее конца этого срока, то есть к осени.

Согласно проекту постановления, при заказе водительского удостоверения через Транспортный портал заявитель сможет выбрать один из пунктов выдачи. Если в указанное время забрать права не удастся, то в течение пяти рабочих дней документ будет отправлен в офис соответствующего муниципалитета.

Внешний вид документа также немного изменится. Однако информация на нем останется прежней.

«Изменения заключаются в добавлении дополнительных элементов защиты, основанных на требованиях Европейского союза», — говорит пресс-секретарь. Новый дизайн распространяется только на новые карты.

В Чехии больше не нужно носить с собой водительское удостоверение, но оно по-прежнему необходимо при выезде за границу. В Чехии полиция может проверить действительность водительских прав по базе данных, если водитель предъявит удостоверение личности или электронные документы в своем мобильном телефоне.
Автомобили водительские права
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