Почти миллиону чехов грозит бедность

«Доля людей, находящихся за чертой бедности по доходам, в прошлом году снизилась с 9,8 до 9,5 процента», — сказала Таня Дворнакова из Чешского статистического управления, опубликовавшего данные.



К бедным по доходам относятся люди, которые имеют менее 60 процентов от медианного, или среднего, чистого дохода. В прошлом году этот показатель составлял 18 163 чешских крон для одиноких граждан и 27 244 чешских крон для взрослой пары. Для одинокого родителя с ребенком до 13 лет — 23 693 чешские кроны.



По мнению социолога Люции Трлифайовы с факультета социальных наук Карлова университета, средний класс становится беднее, поэтому черта бедности по доходам поднимается не так сильно. «Ситуация стабилизируется, а не бедные становятся беднее», — сказала она.



Но она также отметила, что различные имеющиеся данные показывают, что бедность растет среди семей с детьми. «Вы можете увидеть это по использованию продовольственных банков или по количеству людей, зависящих от социального обеспечения, которое увеличилось», — сказала она.



Проблема дорогого жилья



Ян Клусачек, социолог и аналитик Платформы за социальное жилье, считает, что доля людей за чертой бедности гораздо выше, чем Чешское статистическое управление. «Она составляет около 15 процентов. Это на полмиллиона человек больше», — сказал он.



По его словам, Статистическое управление в своих расчетах опирается на чистый доход. Но лучше смотреть на то, сколько у людей остается на жизнь после того, как они покрывают свои расходы на жилье.

Особенно для семей с маленькими детьми эти расходы растут и приводят к значительному росту бедности. Клушачек сослался на анализ, проведенный «Платформой» и Центром социальных проблем — SPOT. Согласно ему, доля молодых семей, зависящих от рынка коммерческой аренды, резко возрастает. В крупных городах за последние семь лет она выросла на треть.



Почти половина семей с ребенком в возрасте до десяти лет в Праге и 39 процентов аналогичных семей в региональных городах не имеют собственного жилья.



«Треть семей с маленькими детьми в Праге, Брно и региональных городах рискуют оказаться в нищете при рыночной арендной плате», — говорит Клушачек.



Многие неправительственные организации в своей работе также сталкиваются с людьми, которым угрожает нехватка финансовых средств. Многие люди влезают в такие долги, что не могут позволить себе жилье, а пособия устанавливаются таким образом, что самые бедные пожилые люди с трудом могут оплачивать аренду. «Тогда они не могут позволить себе лекарства или обычную еду. В семьях с детьми это сказывается на малообеспеченных или одиноких матерях и родителях-одиночках», — добавила она.



Между тем, согласно статистике, расходы на жилье являются серьезным бременем для примерно пятой части семей. Более двух пятых семей испытывают те или иные трудности с доходами. Пятая часть семей также не может позволить себе непредвиденные расходы или недельный отпуск вдали от дома.



Заработная плата растет, особенно у людей с более высокими доходами



В четвертом квартале прошлого года средняя заработная плата в Чешской Республике выросла до 49 229 чешских крон. В годовом исчислении рост составил 3 322 чешские кроны, или 7,2 процента. Реальная зарплата, то есть то, что люди могут купить на свои доходы после вычета инфляции, выросла на 4,2 процента.



«Однако следует отметить, что средние зарплаты растут в основном за счет более быстрого роста доходов работников с высокими доходами», — прокомментировал аналитик PwC Доминик Кохут.



Более того, две трети работников не дотянут до средней зарплаты. Медианная зарплата, при которой половина людей имеет такой же или более низкий доход, составила 41 739 чешских крон.



Несмотря на рост заработной платы, работникам еще есть что наверстывать. «Реальная величина их средней брутто-зарплаты, то есть то, сколько товаров и услуг они на нее покупают, в настоящее время примерно соответствует концу 2018 года», — говорит Вит Градил, главный экономист компании Cyrrus.