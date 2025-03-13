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После прохладного начала недели в Чехию придет потепление

Новости 420on
17 марта 2025
10:00
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По прогнозам метеорологов, в начале недели холодный фронт принесет последние снежинки этой зимы за пределами гор, при этом ночью и ближе к утру будут наблюдаться низкие температуры. Постепенно температура будет повышаться и в выходные местами достигнет 18 градусов по Цельсию.
Это следует из еженедельного прогноза погоды Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) в сети X.

Сегодня в низинах также возможны небольшие осадки в виде снега. 

«Мы не ожидаем больших снегопадов, хлопья будут появляться лишь символически и продержатся только в горах. Большая часть снега может выпасть в основном в Крконошах и Есениках», — говорят метеорологи. В течение дня начнет проясняться. Сегодняшняя температура не превысит 3 градусов тепла, но из-за ветра она будет ощущаться на 5 и более градусов ниже. 

Из-за холодного и сухого арктического воздуха следующие два утра будут очень холодными. Во вторник температура опустится до -5 градусов по Цельсию, а в долинах — до -10, при этом утро среды будет лишь немного теплее. «Однако днем нас ждет солнечное небо и постепенно повышающаяся температура вплоть до четверга. Если во вторник температура составит около 6 градусов Цельсия, то к концу рабочей недели она составит около 12 градусов Цельсия, а в выходные — более 15 градусов Цельсия», — говорится в сообщении Чешской национальной метеорологической службы.
погода Чехия
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