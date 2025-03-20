Я хотел выяснить, чья она, и поэтому купил сигареты, — утверждает нашедший платежную карту

«Он сказал полицейским, что хотел выяснить, кому принадлежит карта, и, расплатившись, купил пачку сигарет, которые у него как раз кончались», — сказал Йиржи Сейкора, пресс-секретарь городской полиции Пардубице.



Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за несанкционированное использование платежного средства. Дело взято под контроль национальной полицией.





По словам полицейских, в выходные платежные карты в Пардубице нашли три человека. Первые двое сдали их в городскую полицию, не получив никакого «вознаграждения за находку».



«Несанкционированное использование платежного устройства является прямым уголовным преступлением, и единственной правильной процедурой в случае находки является передача карты владельцу, соответствующему банковскому учреждению, властям или полиции», — сказал Сейкора.