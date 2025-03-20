Я хотел выяснить, чья она, и поэтому купил сигареты, — утверждает нашедший платежную карту
22 марта 2025
11:00
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Возвращаясь вечером в воскресенье с работы домой, 42-летний мужчина нашел между сиденьями общественного транспорта Пардубице платежную карту. Прежде чем передать ее проезжавшему мимо патрулю городской полиции, он успел купить по ней сигареты.
«Он сказал полицейским, что хотел выяснить, кому принадлежит карта, и, расплатившись, купил пачку сигарет, которые у него как раз кончались», — сказал Йиржи Сейкора, пресс-секретарь городской полиции Пардубице.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за несанкционированное использование платежного средства. Дело взято под контроль национальной полицией.
Теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы за несанкционированное использование платежного средства. Дело взято под контроль национальной полицией.
По словам полицейских, в выходные платежные карты в Пардубице нашли три человека. Первые двое сдали их в городскую полицию, не получив никакого «вознаграждения за находку».
«Несанкционированное использование платежного устройства является прямым уголовным преступлением, и единственной правильной процедурой в случае находки является передача карты владельцу, соответствующему банковскому учреждению, властям или полиции», — сказал Сейкора.
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