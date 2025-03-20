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Глава Минобороны Чехии удивила: солдаты покидают чешскую армию из-за войны в Украине

Новости 420on
22 марта 2025
19:00
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Во время войны в Украине количество опытных солдат, покидающих чешскую армию, значительно возросло. Министр обороны Яна Чернохова (ODS) выступила с неожиданным объяснением.
«Для некоторых людей причиной ухода стала война в Украине», — заявила она в Сенате во время обсуждения поправки к Закону о военной службе. Поправка призвана увеличить льготы для военных, привлечь больше кандидатов в армию и в то же время сократить количество увольнений.

«Но из-за общественного климата, когда различные службы годами угрожали мобилизацией и отправкой солдат на Украину, это стало причиной того, что некоторые люди сняли военную форму», — добавила она.

В Генштабе отказались комментировать слова Черноховой. Бывший военный психолог Даниэль Штробль не считает, что страх войны является самой распространенной причиной ухода. «Но если солдат боялся, что его отправят воевать на Украину, и из-за этого ушел, то хорошо, что он ушел. Тем самым он показал, что не хочет воевать за нашу страну», — сказал Штробль, который прослужил в армии много лет.

По его словам, причиной более высокого уровня отказов, скорее всего, является тот факт, что уезжают сильные контингенты, и у солдат больше нет возможности отправляться в зарубежные командировки. «Для большинства солдат участие в таких миссиях, как Афганистан, было привлекательным», — отметил психолог. Он отметил, что если министр публично высказывает подобные мысли, она должна подкрепить их какими-то данными.

Но Чернохова, по ее словам, основывает свою работу на беседах с солдатами. «Я много лет общалась с солдатами в личной жизни, не только сегодня, в качестве министра. Из дебатов с ними, а также от коллег я знаю, что некоторые солдаты действительно думали и думают именно так», — сказала она.

В прошлом году армию покинули 1370 человек, годом ранее — около 1200, а в 2022 году профессиональных военнослужащих было 1337. Несколько лет назад число тех, кто ушел в мирную жизнь, колебалось от восьмисот до тысячи человек.

Пресс-секретарь армии Властимила Циприсова два года назад рассказала, что более трети солдат уходят на гражданскую службу до окончания срока действия контракта. И это несмотря на то, что их выходное пособие или пенсия были сокращены вдвое. «Наиболее распространенной причиной подачи заявления об увольнении со службы являются личные и семейные обстоятельства», — сказала Киприсова.

По словам министра, сложно выяснить, почему на самом деле солдаты уходят, поскольку они не хотят этим хвастаться. «Я могу это понять с человеческой точки зрения, но я все равно обращаюсь к командованию армии с просьбой обеспечить, чтобы люди из подразделений постоянно общались с уезжающими солдатами. И поговорить с ними о причинах ухода, потому что это ценный урок для нас и важная обратная связь, с которой мы можем продолжать работать», — сказала она. Между генералами, особенно командующим армией Карелом Ржехкой, и министром уже некоторое время существуют разногласия.

Армия сталкивается не только с текучестью кадров, но и с отсутствием интереса со стороны молодежи, а также не может выполнить поставленные задачи по набору кадров. В прошлом году вместо 2200 новичков было набрано всего 1870 человек. Согласно стратегическим планам, к 2030 году численность армии должна увеличиться до 30 000 военнослужащих. Однако сегодня численность солдат составляет менее 24 000 человек.
армия Чехия Украина
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