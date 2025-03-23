Житель Косово вскрыл десятки машин в Чехии. Суд лишил его вида на жительство

Дело, которое Конституционный суд опубликовал в своей базе данных, касалось того, могут ли власти и суды при аннулировании разрешения на постоянное проживание учитывать уже погашенную судимость и какие действия могут считаться серьезными нарушениями общественного порядка.



Мужчина живет в Чехии с 1999 года. Впервые он был судим здесь за кражу в несовершеннолетнем возрасте, затем получил еще один срок, а за это время к нему добавилась судимость в Италии.



Его трехлетний приговор за взлом автомобилей был приостановлен на пять лет, а власти лишили его постоянного вида на жительство на том основании, что он неоднократно серьезно нарушал общественный порядок.



Мужчина боролся с этим в судах и, потерпев неудачу, подал жалобу в Конституционный суд, утверждая, что судебные органы нарушили его право на судебную защиту и право на проживание в Чехии, поскольку у него здесь есть семья. «Суд приговорил его к условному сроку за преступления, что является альтернативным и более мягким наказанием. Поэтому очевидно, что тяжесть нарушения общественного порядка в данном случае не могла быть столь высокой, — говорится в жалобе.



Однако сенат Конституционного суда с судьей-докладчиком Дитой Ржепковой не нашел недостатков в процедуре правосудия.



«Противоправное поведение заявителя было неоднократным, и назначенное наказание никак на него

не повлияло. Совершенное преступное деяние было не разовой оплошностью, а неоднократным сознательным нарушением закона и интересов государства. Заявитель должен был осознавать последствия своих действий в момент совершения преступления», — сказала Ржепкова.



«Оценивая серьезность нарушения заявителем общественного порядка, суды приняли во внимание совершенные им преступные действия, способ вовлечения, интенсивность посягательств на общественные интересы, размер причиненного им ущерба и отсутствие самоанализа», — добавила Ржепкова, подчеркнув, что конституционно не гарантировано право иностранцев проживать на территории Чешской Республики.