Житель Косово вскрыл десятки машин в Чехии. Суд лишил его вида на жительство
25 марта 2025
08:00
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Двадцать пять автомобилей и полмиллиона ущерба. Таков счет за действия человека из Косово, чей постоянный вид на жительство был аннулирован судом. Мужчина утверждал, что это нарушает его право на проживание в Чехии. Он подал жалобу в Конституционный суд, который ответил ему, что конституционно гарантированного права иностранцев на проживание в Чехии не существует.
Дело, которое Конституционный суд опубликовал в своей базе данных, касалось того, могут ли власти и суды при аннулировании разрешения на постоянное проживание учитывать уже погашенную судимость и какие действия могут считаться серьезными нарушениями общественного порядка.
Мужчина живет в Чехии с 1999 года. Впервые он был судим здесь за кражу в несовершеннолетнем возрасте, затем получил еще один срок, а за это время к нему добавилась судимость в Италии.
Его трехлетний приговор за взлом автомобилей был приостановлен на пять лет, а власти лишили его постоянного вида на жительство на том основании, что он неоднократно серьезно нарушал общественный порядок.
Мужчина боролся с этим в судах и, потерпев неудачу, подал жалобу в Конституционный суд, утверждая, что судебные органы нарушили его право на судебную защиту и право на проживание в Чехии, поскольку у него здесь есть семья. «Суд приговорил его к условному сроку за преступления, что является альтернативным и более мягким наказанием. Поэтому очевидно, что тяжесть нарушения общественного порядка в данном случае не могла быть столь высокой, — говорится в жалобе.
Однако сенат Конституционного суда с судьей-докладчиком Дитой Ржепковой не нашел недостатков в процедуре правосудия.
«Противоправное поведение заявителя было неоднократным, и назначенное наказание никак на него
не повлияло. Совершенное преступное деяние было не разовой оплошностью, а неоднократным сознательным нарушением закона и интересов государства. Заявитель должен был осознавать последствия своих действий в момент совершения преступления», — сказала Ржепкова.
«Оценивая серьезность нарушения заявителем общественного порядка, суды приняли во внимание совершенные им преступные действия, способ вовлечения, интенсивность посягательств на общественные интересы, размер причиненного им ущерба и отсутствие самоанализа», — добавила Ржепкова, подчеркнув, что конституционно не гарантировано право иностранцев проживать на территории Чешской Республики.
Мужчина живет в Чехии с 1999 года. Впервые он был судим здесь за кражу в несовершеннолетнем возрасте, затем получил еще один срок, а за это время к нему добавилась судимость в Италии.
Его трехлетний приговор за взлом автомобилей был приостановлен на пять лет, а власти лишили его постоянного вида на жительство на том основании, что он неоднократно серьезно нарушал общественный порядок.
Мужчина боролся с этим в судах и, потерпев неудачу, подал жалобу в Конституционный суд, утверждая, что судебные органы нарушили его право на судебную защиту и право на проживание в Чехии, поскольку у него здесь есть семья. «Суд приговорил его к условному сроку за преступления, что является альтернативным и более мягким наказанием. Поэтому очевидно, что тяжесть нарушения общественного порядка в данном случае не могла быть столь высокой, — говорится в жалобе.
Однако сенат Конституционного суда с судьей-докладчиком Дитой Ржепковой не нашел недостатков в процедуре правосудия.
«Противоправное поведение заявителя было неоднократным, и назначенное наказание никак на него
не повлияло. Совершенное преступное деяние было не разовой оплошностью, а неоднократным сознательным нарушением закона и интересов государства. Заявитель должен был осознавать последствия своих действий в момент совершения преступления», — сказала Ржепкова.
«Оценивая серьезность нарушения заявителем общественного порядка, суды приняли во внимание совершенные им преступные действия, способ вовлечения, интенсивность посягательств на общественные интересы, размер причиненного им ущерба и отсутствие самоанализа», — добавила Ржепкова, подчеркнув, что конституционно не гарантировано право иностранцев проживать на территории Чешской Республики.
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