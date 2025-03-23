В Словакии объявлено чрезвычайное положение в связи с распространением ящура

Власти опасаются, что в стране произошла еще одна вспышка заболевания — в деревне Долне-Салибы на юге страны. Это высокоинфекционное заболевание копытных животных там пока не подтверждено. Однако министр сельского хозяйства Ричард Такач объявил, что еще одна вспышка произошла на ферме Mala Luca, недалеко от ранее подтвержденных вспышек этого инфекционного заболевания.





Проблема в том, что в Словакии есть только один завод по переработке мяса — в Жилине, пишет сайт topky.sk. Фермеры опасаются, что болезнь может распространиться и этим путем.





«Я не специалист, но если эта болезнь распространяется по воздуху, то почему зараженных животных перевозят через полстраны? Мы все напуганы и не понимаем», — цитирует сайт слова фермера из деревни Кчачаны Глоговского района.





Александра Орчикова, менеджер завода по переработке, утверждает, что животных перевозят в полностью герметичных нержавеющих контейнерах.





«Дезинфекция проводится еще на ферме, и распространение болезни во время транспортировки исключено. Машина приезжает сюда с полицейским эскортом, снова проходит через дезинфекционный брод и выгружается в приемном зале», — говорит Орчикова.





Михал Везик, депутат Европарламента от оппозиционного движения «Прогрессивная Словакия», опубликовал в Facebook видеозапись перевозки мертвых животных на завод по переработке отходов, отметив, что контейнер не был герметично закрыт. «Это предосудительный дилетантизм, ставящий под угрозу животноводческие фермы от Дунайска-Стреды до Жилины», — заявил Везик.





Еще одна вспышка





Ящур появился в Венгрии, а затем в южной Словакии в общинах Ňárad, Medvedov и Baka в округе Дунайска-Стреда. Во вторник еще одна вспышка ящура была заподозрена в муниципалитете Дольне-Салибы в районе Галанта. Заболевание пока не подтвердилось, сообщили в муниципалитете Галанта.





Однако министр сельского хозяйства Словакии Рихард Такач объявил, что в Словакии подтверждена еще одна вспышка ящура. Речь идет о ферме Мала-Луч с 279 голов крупного рогатого скота, которая находится недалеко от ранее подтвержденных вспышек этого высокоинфекционного заболевания у копытных животных в окрестностях Дунайска-Стреды.





В общей сложности в зараженных хозяйствах насчитывалось около 3000 животных.





Ящур вновь появился в Словакии спустя примерно полвека. Чешская Республика запретила импорт из страны скота и продуктов животноводства из овец, коз, свиней и крупного рогатого скота.