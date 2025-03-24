Лишены документов: украинцы в ЕС требуют упростить оформление паспортов
25 марта 2025
19:30
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Граждане Украины подали петицию в Европарламент с призывом признать просроченные украинские паспорта действительными в странах ЕС, а также создать отдельную процедуру для оформления документов, необходимых для передвижения.
«Сейчас тысячи украинцев за границей сталкиваются с проблемами при продлении паспортов или оформления новых из-за новых требований. В связи с этим инициативная группа Liberty UA зарегистрировала петицию в Европарламент с просьбой урегулировать ситуацию. Чем больше людей ее подпишут, тем выше шанс привлечь внимание европейских властей и ускорить решение проблемы», — сообщают организаторы.
Согласно закону 3633-IX, принятому в 2023 году, украинские мужчины призывного возраста, находящиеся за границей, могут оформить паспорт только при наличии военных учетных документов. Однако такие документы принимаются исключительно в формате QR-кода, который можно получить через приложение «Резерв+» или портал «Дія».
Многие украинцы сталкиваются с проблемами при выполнении этого требования. Основные сложности связаны с тем, что приложения «Резерв+» и «Дія» нередко не работают за границей, а для регистрации требуется украинский банковский счет или биометрический документ. Кроме того, часть граждан, покинувших страну до войны или оказавшихся на оккупированных территориях, не включены в военный реестр.
Отсутствие доступа к паспортным услугам приводит к серьезным последствиям — люди не могут легализовать свое пребывание, трудоустроиться или воспользоваться государственными сервисами.
О развитии ситуации можно также узнать из официальной группы в Фейсбуке, где опубликовано следующее обращение:
«Чем больше людей поддержит петицию, чем больше будет огласка, тем быстрее проблема оформления новых паспортов будет решена — если не с украинской стороны, как обещает министр Чернышов, то со стороны государств Европейского союза, которые должны осознать, что Украина хоть и борется за свободу, однако сама далеко не всегда руководствуется идеалами свободы и верховенства права в условиях войны».
Для подписания нужно зарегистрироваться на сайте Европарламента, указать имя и электронную почту, которую нужно подтвердить до подписания. Имена участников не публикуются в открытом доступе.
Документ зарегистрирован под номером 1453/2024. Автор — Олег Сопильняк, представляющий Независимую инициативную группу Украинской Диаспоры Liberty UA в Польше.
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