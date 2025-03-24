СМИ также сосредоточились на фактах, раскрытых в ходе кампании «Жестокость Albert», отмечая ужасающие условия жизни цыплят, выращенных для чешского рынка, и иск, поданный компанией против защитников животных. Этот международный скандал вызвал дискуссию об этичности и ответственности обращения Albert с животными. Дело освещалось на сайте расследований Follow the Money, сельскохозяйственном сайте Distrifood и в местной газете Zaanstad Nieuws.



«Все куры равны, но, по мнению Albert Heijn, голландская курица чуть более ценна, чем чешская. И любой, кто с этим не согласен, столкнется с судебным преследованием», — пишут в своей статье расследователи из Follow the Money.



«Невозможно, чтобы компания Albert, которая ответственно и внимательно относится к животным в Нидерландах, вела себя совершенно иначе в своих филиалах в нашей стране и, более того, искажала реальность ложной рекламой о курах, за которыми хорошо ухаживают», — говорит Радим Троян, глава кампании «Жестокость Albert».



Голландский Albert Heijn, который вместе с чешским Albert входит в концерн Ahold Delhaize, находится под огнем критики. Чешские и голландские покупатели требуют, чтобы стандарт выращивания кур был унифицирован с голландским стандартом. В результате люди пишут электронные письма в западную штаб-квартиру и комментируют посты Albert Heijn в социальных сетях.



«Если в Нидерландах Albert действительно создал лучшие условия для своих кур, то в Чехии он игнорирует крики своих покупателей и продолжает предлагать им перекормленных кур, которые всю свою жизнь проводят в темных сараях, их органы отказывают под тяжестью огромных тел. Поэтому у нас нет другого выхода, кроме как обратиться в иностранные штаб-квартиры, чтобы они завершили начатое дома, в Чехии, и сделали жизнь кур лучше», — добавляет Троян.



Кампания «Жестокость Albert» продолжает получать поддержку общественности, в том числе и за рубежом. Люди, включая знаменитостей, присоединяются к призыву улучшить условия содержания. Многие также задаются вопросом, почему покупатели в Чехии до сих пор вынуждены платить за цыплят с таких неэтичных ферм, в то время как в западных странах уже давно приняты более высокие стандарты.



«Иностранным компаниям пора перестать делать из чехов покупателей второго сорта и обманывать их относительно того, как на самом деле выращиваются куры, которые попадают в их корзины», — отмечает Троян.





На сайте www.albertovakrutost.cz теперь можно написать сообщение и отправить голландскому руководству. Этой возможностью ежедневно пользуются сотни и тысячи недовольных покупателей здесь и в Нидерландах.



Защитники животных надеются, что, обратившись в штаб-квартиру Albert Heijn, иностранное руководство вмешается и заставит чешского Albert принять более высокие стандарты разведения кур, сопоставимые с голландскими.