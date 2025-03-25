Восемь из десяти чехов считают покупку собственного жилья недоступной

Основными препятствиями на пути к собственному жилью чехи называют высокие цены на недвижимость и рост стоимости строительных работ и материалов. «Высокие цены на недвижимость и рост стоимости строительных работ и материалов создают давление, которое отражается в пессимистических ожиданиях. Поэтому очень важно искать пути решения этой ситуации, будь то с помощью финансовых инструментов или поддержки более доступных форм жилья», — сказал журналистам Ондржей Шучман, менеджер по жилищным кредитам в Komerční banka.



В то же время индекс показал, что большинство чехов заинтересованы в собственном жилье. Семейный дом считают своей целью 58% людей, а квартирой владеет примерно четверть чехов. 13% рассматривают аренду как идеальный вариант для своего будущего. В настоящее время 76% чехов живут в собственной недвижимости.



Интерес к собственному жилью мотивирует людей копить на него. Индекс показывает, что 31% чехов регулярно откладывает деньги на жилье, еще 19% откладывают нерегулярно. Около половины людей откладывают деньги на жилье для своих детей. Чаще всего люди откладывают от 1 000 до 2 000 крон в месяц. В то же время растет интерес к кредитному финансированию жилья: 40% людей заинтересованы в ипотеке и 16% — в кредите из строительных сбережений.



Давид Новак, аналитик Generali Investments CEE, сказал ЧТК, что рост цен на ипотеку не свидетельствует о повышении доступности жилья. «В 2025 году многие клиенты банков, которые финансировали свое жилье с помощью ипотечного кредита, столкнутся с повышением процентных ставок. Этот рост связан с тем, что заканчиваются пятилетние фиксированные ставки по кредитам, которые являются одними из самых используемых. В 2020 году средняя процентная ставка по ипотечным кредитам составляла 2,2%, а сейчас она равна 4,7%», — сказал он. «Процентные ставки снижаются медленно, и банки пока не предпринимают серьезных изменений, но нельзя ожидать, что ставки вернутся к уровню пятилетней давности», — добавил он.



Индекс также показал, что люди ожидают улучшения качества жилья в будущем, причем не только с точки зрения энергоэффективности, но и личного комфорта. Четверо из десяти чехов оценивают свое нынешнее жилье как устойчивое и энергоэффективное, но три четверти ожидают улучшения ситуации в ближайшие десять лет.



Индекс «Будущее жилья» был составлен банком Komerční banka в сотрудничестве с компанией Ipsos и призван дать комплексное представление о тенденциях в сфере жилья в Чешской Республике. Индекс фокусируется на доступности жилья, возможностях финансирования, устойчивости и использовании интеллектуальных технологий. Помимо текущей ситуации, в нем также отражены ожидания людей на ближайшие десять лет. Komerční banka впервые представил его в этом году и намерен составлять его в течение следующих лет.