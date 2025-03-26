«40 000 детей в Чешской Республике не посещают детский сад по разным причинам. В некоторых местах это объясняется нехваткой мест, а в других дети не посещают детские сады по социальным причинам, например, из-за сегрегации или по решению родителей», — отметил Карел Гаргулак, аналитик PAQ Research, отметив, что эти данные нельзя интерпретировать так, что в детских садах нет места для 40 000 детей.

Исследователи PAQ Research получили точные данные о местах, где дети не посещают детские сады, благодаря детальному анализу переписи населения 2021 года.



Нехватка мест сказывается на районах вокруг крупных городов, таких как Прага, Брно и Пльзень, куда переезжают молодые семьи. По словам Гаргулака, муниципалитеты этих городов не могут построить новые детские сады или увеличить их вместимость. Проблема может заключаться не только в их нежелании, но и в нехватке денег, трудоемкой подготовке зданий и получении разрешений на их строительство, что может занять годы.



Например, в Новом Книне в Среднечешском крае анализ показал, что четыре года назад там не хватало 32 мест в детских садах, то есть 64% местных трех- и четырехлетних детей не посещали детский сад. В Статенице (Прага-Запад) эта цифра составляла 54, в результате чего более 98% статеницких детей не посещали детский сад. Родители в такой ситуации обычно вынуждены оставаться дома со своими детьми или искать альтернативные варианты.



«Они не хотели брать нашу дочь с трех лет в детский сад, потому что у них не было мест. В итоге она оказалась почти в самом конце списка детей, подавших заявление», — рассказывает о своем опыте Петра из Градиштека, также расположенного в районе Прага-Запад. Чтобы работать, семья решила оплачивать частный детский сад три раза в неделю в соседней деревне за 500 крон в день.



В муниципальный детский сад им удалось устроить свою дочь в сентябре прошлого года, когда девочке было уже более трех с половиной лет.



Возможности есть, но дети не идут



Однако в других местах нежелание отправлять детей в детский сад может быть связано с другими причинами.



«В менее развитых регионах, как правило, есть свободные места, но дети просто не ходят в детские сады. Данные показывают, что это особенно характерно для детей из бедных или сегрегированных семей», — говорит Гаргулак.



Одним из населенных пунктов, затронутых этой проблемой, является Мост. «Здесь очень большая текучесть кадров. Дети постоянно уходят и приходят. Они приезжают на неделю, а потом выписываются, исчезают, мы о них просто не знаем. А через некоторое время они иногда появляются. Те, кто переезжает, обычно устраиваются у нас в течение месяца. Это еще больше усложняет работу, ведь мы все равно начинаем с нуля», — рассказывает директор детского сада в Обрнице Владимира Печанова.



«Это связано с менталитетом семей. Родители часто безработные, им не нужно вставать на работу, поэтому они не чувствуют необходимости отдавать детей в детский сад. Кроме того, они живут большими семьями, держатся вместе и предпочитают держать детей дома», — добавляет директор. Чтобы следить за детьми, они сотрудничают с социальными службами.



Кроме того, по словам Гаргулака, у многих родителей нет мотивации отдавать своих детей в детский сад. Но он также отмечает, что дело не обязательно в том, что они не хотят отдавать своих детей в детский сад: «В некоторых населенных пунктах условия не совсем подходящие, потому что нет работы».