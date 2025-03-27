Чеха судят в Мюнхене за кражу ценностей у пожилых людей

Газета назвала чешского мужчину Мартином Б., таксистом из Праги, который из-за мошенничества провел десять лет за решеткой в Чехии. В суде он рассказал, что регулярно играл на игровых автоматах, из-за чего влез в долги. Поэтому он согласился на предложение друга забрать ценные вещи в Германии и привезти их в Прагу. Он сказал, что не знал подробностей и что если бы знал, о чем идет речь, то отказался бы.



В деле, по которому Мартин Б. привлекается к ответственности, были обмануты четыре человека — самому младшему из них было 57 лет, а самому старшему — 91. Он был арестован при попытке ограбить пятого человека. Полиция подсчитала, что ущерб составил почти 100 000 евро (2,5 миллиона крон). В случае с 82-летней женщиной фальшивый полицейский потребовал по телефону 25 000 евро (624 000 чешских крон), чтобы внести залог за ее сына, который сбил женщину на своей машине. Пожилая женщина сказала, что у нее нет дома такой суммы, но есть драгоценности. Затем чех забрал у нее деньги на автостоянке в Гаутинге, Южная Бавария.



За сбор денег чеху всегда платили около 20 000 чешских крон. Полиция поймала его, когда он пытался забрать часы и драгоценности у пятой жертвы в Гмунде на озере Тегернзее в Южной Баварии. Сосед жертвы заметил подозрительное поведение и позвонил в полицию. Полиция арестовала чеха.



Газета Münchner Merkur пишет, что чехи часто участвуют в подобных аферах. Так, в январе полиция Баварии арестовала 16-летнего подростка из Чехии, который пытался получить 7 000 евро (175 000 чешских крон) от пенсионера в Штруллендорфе, недалеко от Бамберга на севере Баварии. Ранее мужчина разговаривал по телефону с подставным полицейским, который сообщил ему, что его сын стал причиной смертельного ДТП и что без залога он останется в тюрьме.