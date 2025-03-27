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Полиция предъявила двум иностранцам обвинения в смерти мужчины в Пардубице

Новости 420on
31 марта 2025
08:00
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Полиция предъявила обвинения двум иностранцам, которые были арестованы по подозрению в причастности к смерти мужчины. Мужчина умер в субботу после драки на проспекте Мира в Пардубице.
«Обоим мужчинам были предъявлены обвинения в нанесении побоев, повлекших смерть, в субботу вечером», — подтвердила в воскресенье пресс-секретарь полиции Пардубице Ивета Копецка. Однако она отказалась сообщить подробности о ходе расследования.

«Мы расскажем больше в понедельник. В том числе о возможном предложении об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Копецка.

Смерть мужчины наступила около трех часов ночи в субботу. В ссоре участвовали трое мужчин, еще один находился на месте происшествия в качестве свидетеля. Первой на место происшествия была вызвана скорая помощь, и хотя до ее приезда пострадавшего реанимировали, его травмы оказались настолько серьезными, что он скончался на месте. Полиция пока не раскрывает, какие травмы получил пострадавший и в результате чего он скончался.

Пресс-секретарь городской полиции Йиржи Сейкора сказал, что на месте происшествия также находились полицейские. Сначала один из них оказал помощь пострадавшему. «Затем патруль начал обыскивать территорию вокруг места преступления, где обнаружил человека, подходящего под описание», — сказал Сейкора, но не стал уточнять, был ли это один из преступников.
полиция иностранцы преступность
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