Один из крупнейших в мире распространителей детского порно, пенсионер из Праги, получил 4,5 года
31 марта 2025
19:30
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Один из крупнейших в мире распространителей детской порнографии, 81-летний педофил Ян Синек, проведет в тюрьме следующие четыре с половиной года. В понедельник городской суд Праги частично удовлетворил апелляцию Синека на декабрьский вердикт окружного суда Праги 9, который отправил его в тюрьму на шесть лет. Теперь приговор окончательный.
Более 10 лет Синек распространял огромное количество детской порнографии через так называемый даркнет. В основном это были фотографии и видеоролики с мальчиками в возрасте от 5 до 12 лет в сексуально провокационных позах, с обнаженными гениталиями, совершающими или имитирующими половой акт и т. д. Для того чтобы увидеть и сфотографировать мальчиков, он ездил в развивающиеся страны.
«В ситуации, когда он с самого начала признал все обстоятельства, следует отметить, что его отношение к собственному осуждению было приемлемым, и нельзя сказать, что он как-то отрицал уголовное преследование», — заявил судья Ярослав Цихларж. «С другой стороны, мы не пришли к выводу, что он раскаивается в том, что на протяжении десятилетий совершал насилие над сотнями и тысячами мальчиков из развивающихся стран, куда он ездил к ним и фотографировал их», — сказал он, добавив, что после длительных обсуждений Апелляционная палата соответствующим образом смягчила первоначальный приговор.
«Масштабы его противоправной деятельности сделали его в свое время одним из трех крупнейших в мире распространителей гомосексуальной детской порнографии. В основном он занимался распространением материалов, созданных другими людьми, а также давал другим советы о том, как совершать сексуальное насилие над несовершеннолетними мальчиками или как эффективно распространять детскую порнографию в даркнете», — заявила полиция после ареста Синека осенью прошлого года, когда у него было изъято несколько терабайт зашифрованных данных.
В декабре прошлого года окружной суд приговорил Синека к шести годам лишения свободы, но он посчитал это наказание неоправданно суровым. Его адвокат, в частности, утверждал, что общественный вред от его действий не так уж велик, учитывая, что Синек распространял детскую порнографию в даркнете. Прокурор отверг эти доводы, а также аргумент о том, что это несоразмерно суровый приговор, учитывая длительность его поведения и прежде всего характер самого дела.
«То, что говорится в приговоре, представляет собой мешанину. В обвинительном заключении и приговоре нет никаких доказательств того, что я действовал как член какой-либо группы», — сказал Синек.
В прошлом Синеку было предоставлено гражданство США, а в 1980-х годах местные СМИ называли его «электронным гением». Мужчина уже отсидел 15 лет в США за сексуальное насилие над четырьмя мальчиками.
«В ситуации, когда он с самого начала признал все обстоятельства, следует отметить, что его отношение к собственному осуждению было приемлемым, и нельзя сказать, что он как-то отрицал уголовное преследование», — заявил судья Ярослав Цихларж. «С другой стороны, мы не пришли к выводу, что он раскаивается в том, что на протяжении десятилетий совершал насилие над сотнями и тысячами мальчиков из развивающихся стран, куда он ездил к ним и фотографировал их», — сказал он, добавив, что после длительных обсуждений Апелляционная палата соответствующим образом смягчила первоначальный приговор.
«Масштабы его противоправной деятельности сделали его в свое время одним из трех крупнейших в мире распространителей гомосексуальной детской порнографии. В основном он занимался распространением материалов, созданных другими людьми, а также давал другим советы о том, как совершать сексуальное насилие над несовершеннолетними мальчиками или как эффективно распространять детскую порнографию в даркнете», — заявила полиция после ареста Синека осенью прошлого года, когда у него было изъято несколько терабайт зашифрованных данных.
В декабре прошлого года окружной суд приговорил Синека к шести годам лишения свободы, но он посчитал это наказание неоправданно суровым. Его адвокат, в частности, утверждал, что общественный вред от его действий не так уж велик, учитывая, что Синек распространял детскую порнографию в даркнете. Прокурор отверг эти доводы, а также аргумент о том, что это несоразмерно суровый приговор, учитывая длительность его поведения и прежде всего характер самого дела.
«То, что говорится в приговоре, представляет собой мешанину. В обвинительном заключении и приговоре нет никаких доказательств того, что я действовал как член какой-либо группы», — сказал Синек.
В прошлом Синеку было предоставлено гражданство США, а в 1980-х годах местные СМИ называли его «электронным гением». Мужчина уже отсидел 15 лет в США за сексуальное насилие над четырьмя мальчиками.
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