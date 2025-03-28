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В Чехии в результате потасовки трагически скончался ветеран ВСУ

Новости и статьи
31 марта 2025
15:00
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В субботу 29 марта в городе Пардубице около трех часов ночи медики констатировали смерть гражданина Украины, которая наступила сразу после потасовки между несколькими людьми в центре города. Об этом информируют чешские и украинские СМИ.
Погибшим оказался Иван Нимець, родом из села Кострина Ужгородского района.

По неподтвержденной информации, Иван стал свидетелем ссоры пары и попытался защитить девушку. Во время словесной перепалки один из мужчин взял тяжелый предмет и ударил Ивана по голове. Полученная травма оказалась смертельной, несмотря на попытки правоохранителей оказать первую медицинскую помощь.

Первой на место прибыла скорая. «Мы направили на место происшествия две бригады. Еще до их прибытия мы провели экстренную реанимацию по телефону. К сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью», — рассказала пресс-секретарь Службы медицинского спасения Пардубицкого края Алена Кисяла.

Во второй половине дня полиция сообщила о задержании двух иностранцев, которых подозревают в совершении преступления. Оба мужчины столкнутся с обвинениями, и в случае их вины им может быть назначено до десяти лет тюремного заключения.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства, изучая видео с камер наблюдения. 

Иван Нимець 2 года был добровольцем ВСУ, защищая родину на фронте. Имел контузии, впоследствии был уволен из рядов ВСУ, сообщает украинское издание.

«В семье наших односельчан произошла непоправимая трагедия — из-за подлости и жестокости нелюдей погиб наш односельчанин, друг и помощник, лучший муж и замечательный папа Иван Нимець. Просим присоединиться к сбору средств для транспортировки тела в Украину, чтобы похоронить его на родной земле», — написала в сети знакомая семьи.
украинцы преступность Украина Чехия
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