Арктический воздух придет в Чехию в выходные, урожай абрикосов под угрозой

«Вероятность вторжения арктического воздуха в предстоящие выходные значительно возросла. Скорее всего, урожай абрикосов (и не только) в этом году снова окажется под угрозой. Но все будет зависеть от того, насколько прояснится ночью и, соответственно, насколько понизится температура», — пишут метеорологи.



Арктический воздух, который, вероятно, придет с севера в субботу, будет очень холодным для этого времени года. Когда он рассеется, температура ночью опустится значительно ниже нуля. «В частности, во многих местах уже цветут абрикосы, и длительные заморозки могут нанести им значительный ущерб. Кроме того, вторая половина рабочей недели будет очень теплой: в четверг и пятницу температура в нижних слоях атмосферы поднимется значительно выше 15 градусов Цельсия, и будет преимущественно солнечно», — говорится в сообщении. Точные значения ночных минимумов будут уточнены ближе к концу недели.



Метеорологи прогнозируют дневные максимумы до 13 градусов Цельсия в субботу, а в последующие дни — до восьми градусов тепла.



Абрикосы, например, расцвели в южной Моравии в середине прошлой недели, на три недели позже, чем в прошлом году, и на несколько дней позже, чем в среднем за последние годы. Тем не менее, садоводы говорят, что еще достаточно рано, чтобы морозы успели сказаться. «Даже поздние сорта уже зацвели. Может быть, персики начнут цвести где-то на этой неделе, но другие фрукты еще нет», — сказал Иво Покорны, председатель Союза фруктоводов Моравии и Силезии.



В последние годы фрукты неоднократно страдали от весенних заморозков. В прошлом году в Богемии замерзли почти все фрукты, в то время как в Моравии ситуация была лучше, но не лучше. По мнению метеорологов, вероятность повреждения цветущих деревьев весенними заморозками возрастает по мере изменения климата.