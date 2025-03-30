RegioJet запустил новые поезда на двух пражских линиях позже, чем планировалось

Новая линия S61 соединит главный вокзал с Либень, Кийе, Долни-Почернице, Беховице, Клановице и Увалы. По выходным поезда по этой ветке будут следовать до Вршовице. В будние дни движение по линии S61 будет осуществляться каждые 30 минут в пиковое время и каждый час в непиковое время. Всеэто являются частью Пражской интегрированной транспортной системы.



На линии S49 электропоезда должны заменить старые дизельные модели. Новые должны быть менее шумными и производить меньше выбросов, чем старые, — оснащены европейской системой управления (ETCS). В вагонах есть, например, Wi-Fi, розетки и кондиционеры. Каждый состав вмещает до 231 пассажира и покрыт специальной пленкой, которая защищает их от граффити.



Помимо прочего, новые поезда призваны увеличить пропускную способность пражских линий. Годовая стоимость эксплуатации обеих линий оценивается в 250 миллионов чешских крон, компания RegioJet предложила на тендере 162,3 миллиона чешских крон.