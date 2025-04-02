Хорватия больше не является самым популярным направлением для чехов

В целом, по данным Чешского статистического управления, в прошлом году чехи совершили более 7,5 миллиона поездок за границу, что примерно на 4% меньше, чем в 2023 году. Однако по сравнению с 2019 годом, когда началась пандемия, которая на некоторое время парализовала международные поездки, это на 2,4% больше.





Более длительные отпуска





Чехи чаще всего отправляются за границу в длительные поездки, которые длятся более четырех ночей. В прошлом году таких поездок было совершено более 5,7 миллиона. Длительные поездки особенно выгодны для более отдаленных пунктов назначения, где на дорогу приходится значительная часть общей стоимости путевки.





В прошлом году почти 2,6 миллиона чехов путешествовали самолетом, менее 2,5 миллиона предпочли путешествовать на автомобиле, а остальные — на автобусе. Количество поездок на самолете и автобусе немного увеличилось по сравнению с прошлым годом, а количество поездок на автомобиле немного уменьшилось.





В прошлом году почти 1,5 миллиона чехов совершили короткие поездки за границу, продолжительностью от одной до трех ночей. Число деловых поездок за границу составило 323 000.





Золотая Италия





Самым большим сюрпризом в новой статистике путешествий, опубликованной 31 марта, стала абсолютная победа Италии в категории более длительных поездок за границу. В прошлом году чехи совершили 796 000 поездок в эту страну, которая славится своей гастрономией, искусством и богатой историей (на четверть больше, чем в предыдущем году).





Таким образом, Италия оттеснила Хорватию, давно любимую чехами и победившую в прошлом году, где соотечественники совершили всего 674 000 более длительных поездок в прошлом году (примерно на 17% меньше, чем в 2023 году). Испания также снизилась по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к Египту и Греции вырос.





Чешское статистическое управление также оценило расходы чехов на поездки за границу. В среднем более длительная поездка за границу обходится в 18 524 кроны, а более короткая — в 6 169 крон. Средняя стоимость деловой поездки составляет 17 063 кроны.