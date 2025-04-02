ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Хорватия больше не является самым популярным направлением для чехов

Новости 420on
3 апреля 2025
11:30
2906
Хорватия является основным местом отдыха для большого количества чехов, но в прошлом году «жемчужина Адриатики» была свергнута с пьедестала. Соотечественники совершили большую часть длительных поездок за границу в Италию.
В целом, по данным Чешского статистического управления, в прошлом году чехи совершили более 7,5 миллиона поездок за границу, что примерно на 4% меньше, чем в 2023 году. Однако по сравнению с 2019 годом, когда началась пандемия, которая на некоторое время парализовала международные поездки, это на 2,4% больше.

Более длительные отпуска

Чехи чаще всего отправляются за границу в длительные поездки, которые длятся более четырех ночей. В прошлом году таких поездок было совершено более 5,7 миллиона. Длительные поездки особенно выгодны для более отдаленных пунктов назначения, где на дорогу приходится значительная часть общей стоимости путевки.

В прошлом году почти 2,6 миллиона чехов путешествовали самолетом, менее 2,5 миллиона предпочли путешествовать на автомобиле, а остальные — на автобусе. Количество поездок на самолете и автобусе немного увеличилось по сравнению с прошлым годом, а количество поездок на автомобиле немного уменьшилось.

В прошлом году почти 1,5 миллиона чехов совершили короткие поездки за границу, продолжительностью от одной до трех ночей. Число деловых поездок за границу составило 323 000.

Золотая Италия

Самым большим сюрпризом в новой статистике путешествий, опубликованной 31 марта, стала абсолютная победа Италии в категории более длительных поездок за границу. В прошлом году чехи совершили 796 000 поездок в эту страну, которая славится своей гастрономией, искусством и богатой историей (на четверть больше, чем в предыдущем году).

Таким образом, Италия оттеснила Хорватию, давно любимую чехами и победившую в прошлом году, где соотечественники совершили всего 674 000 более длительных поездок в прошлом году (примерно на 17% меньше, чем в 2023 году). Испания также снизилась по сравнению с прошлым годом, в то время как интерес к Египту и Греции вырос.

Чешское статистическое управление также оценило расходы чехов на поездки за границу. В среднем более длительная поездка за границу обходится в 18 524 кроны, а более короткая — в 6 169 крон. Средняя стоимость деловой поездки составляет 17 063 кроны.
Чехия отпуск Хорватия Италия туристы
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
3 АПРЕЛЯ 2025
71
ОБЩЕСТВО
МАГАЗИНЫ ПРОДАВАЛИ АЛКОГОЛЬ И ТАБАК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ В ПОЛОВИНЕ СЛУЧАЕВ, ВЫЯСНИЛИ ИНСПЕКТОРЫ
15:00
3 АПРЕЛЯ 2025
430
ЭКОНОМИКА
ОБЗОР: НА КАКИЕ СТРАНЫ НАЦЕЛЕНЫ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ТАРИФЫ ТРАМПА
14:00
3 АПРЕЛЯ 2025
515
ЭКОНОМИКА
КУРС ЧЕШСКОЙ КРОНЫ УКРЕПЛЯЕТСЯ. ДОЛЛАР ПАДАЕТ ПОСЛЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ТРАМПА
13:00
3 АПРЕЛЯ 2025
310
ЭКОНОМИКА
ВСЕ УКАЗЫВАЕТ НА ТО, ЧТО ЧЕШСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ БУДЕТ РАСТИ. НО ОЖИДАЕТСЯ НЕХВАТКА ЛЮДЕЙ
10:00
3 АПРЕЛЯ 2025
785
ОБЩЕСТВО
РЕЖИССЕР РЕАЛИТИ-ШОУ «ОБМЕН ЖЕНАМИ» МОЖЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА САМОУБИЙСТВО ПОЛИЦЕЙСКОГО, ПОСТАНОВИЛ СУД
09:00
3 АПРЕЛЯ 2025
1172
ОБЩЕСТВО
«НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ИМ ОТНИМАТЬ У НАС ЛЮДЕЙ». ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ НЕ СПРАВЛЯЮТСЯ С УВОЛЬНЕНИЯМИ
08:00
3 АПРЕЛЯ 2025
1944
ОБЩЕСТВО
ОГРОМНАЯ РАСТРАТА В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ УКРАИНЫ. МИЛЛИОНЫ БЫЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ОТЕЛЕЙ В ХОРВАТИИ
22:00
2 АПРЕЛЯ 2025
1270
ОБЩЕСТВО
15 ЧАСОВ В ХОЛЛЕ ОТЕЛЯ — ТАКИМ БЫЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ОТПУСКА ОДНОГО ИЗ КЛИЕНТОВ CK BLUE STYLE
21:00
2 АПРЕЛЯ 2025
686
ЭКОНОМИКА
ЦЕНЫ АКЦИЙ PILULKA ВЗЛЕТЕЛИ НА ТРЕТЬ: ЧТО СТОИТ ЗА ЭТИМ РЕЗКИМ РОСТОМ?
19:30
2 АПРЕЛЯ 2025
824
ЭКОНОМИКА
ТЕНДЕНЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ОЖИДАЛИ: ЧЕШСКИЕ АКЦИИ ПРОТИВ АМЕРИКАНСКИХ ГИГАНТОВ
18:00
2 АПРЕЛЯ 2025
440
ОБЩЕСТВО
ИССЛЕДОВАНИЕ: ЛЮДИ, ВЕРЯЩИЕ В ТЕОРИИ ЗАГОВОРА, БОЯТСЯ БЕДНОСТИ, ДАЖЕ ЕСЛИ ОНА ИМ НЕ ГРОЗИТ
16:30
2 АПРЕЛЯ 2025
985
ЭКОНОМИКА
АМЕРИКАНЦЫ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ЕВРОПА БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ ПОКУПАТЬ ИХ ОРУЖИЕ. И ЭТО ИХ БЕСПОКОИТ
15:00
2 АПРЕЛЯ 2025
558
ОБЩЕСТВО
БЕЗРАБОТИЦА В ЕС В ФЕВРАЛЕ СНИЗИЛАСЬ, А В ЧЕХИИ ВЫРОСЛА
11:30
2 АПРЕЛЯ 2025
1330
ОБЩЕСТВО
НАЧАЛСЯ РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНОЙ ПОЛОСЫ В АЭРОПОРТУ ПРАГИ. ОН ПРОДЛИТСЯ ДО СЕРЕДИНЫ АВГУСТА
10:00
2 АПРЕЛЯ 2025
1288
ПОЛИТИКА
ГЛАВА МИД ЧЕХИИ: РОССИЯ УЖЕ ЗАДОЛЖАЛА ЧЕХИИ 100 МЛН КРОН АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ