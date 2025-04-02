Осужденный насильник много лет ездил в детский лагерь в качестве вожатого

Друзья знали его как доброжелательного, покладистого и дружелюбного человека по прозвищу Карлос.



«Я знаю его почти тридцать лет, с самого детства. Он пришел к нам 10-летним туристом, потом был стажером, вожатым отряда, вожатым в нашем лагере гребли, и даже один или два раза был вожатым всего лагеря», — вспоминает оператор лагеря, который проходил в Незабудице в Раковнике.



По его словам, лагеря закончились около восьми лет назад, но взрослые, прошедшие через них, в том числе и Карлос, продолжают приезжать на место.



«Я считал его близким другом. Но я никогда не обнаруживал ничего, что указывало бы на его склонности. Мы не говорили об отношениях. Он часто увлекался девушками, но ни одна из них никогда не жаловалась на него. Даже после разрыва они остались друзьями», — рассказал он.



Именно в Незабудице Карел Н., который в остальное время зарабатывал на жизнь вождением грузовика, взял на себя управление местным пабом. «Он нанял повара и персонал и организовывал различные мероприятия. В течение недели он водил грузовик, а по выходным ходил в бар», — рассказал его знакомый, добавив, что люди были ему рады.



Карел Н., страдающий садомазохистскими наклонностями и любящий держать женщин на цепи и наряжать их в собачьи маски, изначально жил в Праге, но затем переехал в Стройетице в регионе Лаун. Это всего в десяти минутах езды от Сиржеми, где в начале года он удерживал 27-летнюю женщину в подвале полуразрушенного дома. В феврале этого года ей удалось сбежать и обратиться за помощью к соседям.

Полиция преследует его за преступления, связанные с лишением свободы, изнасилованием и вымогательством. Если его вина будет доказана, ему грозит до 12 лет лишения свободы. С момента ареста он находится под стражей в Литомержице.



Карел Н. знал свою жертву раньше. Он похитил девушку на улице, посадил ее в багажник своей машины и отвез в Сиржеми. В течение трех месяцев ее никто не хватился и не заявил о пропаже. Карел Н. приковал ее в подвале, пока находился на испытательном сроке за другое изнасилование, совершенное им в 2021 году. Однако его тогдашней жертве удалось сбежать на следующее утро. За это окружной суд в Лоуни сначала приговорил его к трем годам исправительных работ. Однако региональный апелляционный суд в Усти-над-Лабем сократил срок наказания до условного и выпустил его на свободу. Процедура суда в настоящее время изучается сотрудниками Министерства юстиции.



В полицию обратились и другие возможные жертвы. Детективы уже опросили их и оценят их показания. Обвинения с Карела Н. пока не сняты.