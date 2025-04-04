Сначала снег и мороз, затем +18 градусов

Холодный воздух с севера и северо-востока продолжает поступать в центральную Европу между высоким давлением над Северным морем и низким давлением над восточной Европой. В течение недели приток холодного воздуха будет постепенно ослабевать. В выходные его сменит более теплый поток с южных направлений.



В ночь на вторник заморозки будут не такими сильными, как в предыдущие ночи. Минимальные температуры в основном останутся выше нуля при облачном или пасмурном небе, чаще всего около 2 °C. В редких случаях ниже нуля будет опускаться в местах, где ветер утихнет. Снег или дождь со смешанными осадками пройдет только на северо-востоке.



Во вторник утром и в первой половине дня будет преобладать облачная погода, местами пройдут осадки. Вначале будет идти снег или дождь со снегом, в течение дня временами дождь или ливень. Снег будет понемногу выпадать только в горных районах. Во второй половине дня облачность и осадки уменьшатся, и над центральными районами Чехии небо постепенно прояснится. На юго-западе и северо-востоке облака сохранятся до вечера. Дневное потепление составит от 8 до 12 °C, на северо-востоке в среднем на 3 °C ниже.



Прояснения в ночь со вторника на среду приведут к более значительному похолоданию. Самые низкие утренние температуры составят от 1 до −3 °C, а при стихании ветра могут опуститься до −5 °C. Таким образом, на большей части территории Чехии вновь возникнет риск заморозков, которые могут повредить цветущие фруктовые деревья.



Среда принесет преимущественно солнечную погоду. Во второй половине дня и вечером облачность будет постепенно увеличиваться с севера на северо-восток. Там будет по-прежнему прохладно, максимальные показатели составят около 8 °C. В других районах при солнечной погоде воздух прогреется до 10-14 °C во второй половине дня.



В четверг холодный фронт, связанный с низким давлением над восточной Европой, повлияет на погоду в центральной Европе. Фронт принесет временное увеличение облачности и дожди или ливни на северо-восток и восток Чешской Республики. В горах Есеники и Бескиды осадки будут смешанными или в виде снега.



За холодным фронтом с запада начнет быстро надвигаться поток более высокого атмосферного давления, что приведет к уменьшению облачности во второй половине дня.



Ветер также усилится с прохождением фронта, на востоке возможны порывы до 55 км/ч.



В пятницу ветреная погода сохранится. Утром термометры покажут от 1 до 6 °C. Послеполуденные температуры будут зависеть от продолжительности солнечного периода: при солнечной погоде ожидается в среднем около 15 °C, а при облачной — лишь около 10 °C.





Все имеющиеся цифровые модели сходятся во мнении, что порывы ветра составят около 55 км/ч. Из-за ветра воздух будет ощущаться прохладнее.



В выходные температура будет немного выше средней. Теплый воздух с юга начнет постепенно проникать в центральную Европу, следуя за высоким давлением над юго-восточной Европой.



В субботу будет преобладать облачная или частично облачная погода, в отдельных случаях возможны ливни. Ночные минимумы составят от 3 до 7 °C, а дневные максимумы — от 13 до 18 °C. В воскресенье утренние и дневные температуры могут быть выше в среднем на один градус.





Однако неопределенность в прогнозе снова возрастает. В то время как модель ECMWF продолжает предсказывать погоду, схожую с субботой, модель GFS выделяет над центральной Европой борозду низкого давления и, соответственно, прогнозирует больше облаков и осадков.