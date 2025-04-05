Украинец в Чехии бросил бутылку с горючей смесью в дом, где находилась семья с двухлетней девочкой
7 апреля 2025
22:02
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Только присутствие духа 45-летнего мужчины спасло его семью, включая двухлетнюю дочь, от катастрофы в пятницу вечером. Услышав шум и выбежав на улицу, мужчина обнаружил, что его дом горит. Он схватил лейку с водой и быстро потушил огонь. Позже выяснилось, что дом в окрестностях Хеба загорелся от бутылки с горючей жидкостью.
«Хебские криминалисты возбудили уголовное дело против иностранца из Киншперка-над-Огржи, которого обвиняют в совершении особо тяжкого преступления», — сообщил в понедельник пресс-секретарь карловарской региональной полиции Якуб Копржива. По данным Novinky.cz, мужчина имеет украинское гражданство.
Иностранец подъехал к дому в поселке около восьми часов вечера. Представитель полиции подтвердил, что преступник хорошо знаком с хозяином дома, он разрешил с ним несколько денежных споров.
Он налил в принесенную с собой бутылку легковоспламеняющуюся жидкость, поджег фитиль, а затем бросил бутылку в дом семьи. «После удара загорелись несколько полистирольных плит, часть деревянной террасы и часть травы. В тот момент в доме, помимо мужчины, находились его жена и их несовершеннолетняя дочь», — рассказывает Коприва.
«45-летний мужчина услышал шум снаружи дома, выбежал на улицу и начал тушить огонь садовой лейкой, не давая огню распространиться дальше. Иностранец в это время кричал у забора дома и впоследствии скрылся с места происшествия», — заявил представитель полиции, добавив, что его задержали через несколько минут, когда он шел в сторону Киншперка-над-Огржи.
«К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а материальный ущерб был минимальным», — сказал Копржива. После принятых мер иностранец был отпущен по указанию прокурора Хебской районной прокуратуры. «Однако, если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет», — заключил пресс-секретарь.
Иностранец подъехал к дому в поселке около восьми часов вечера. Представитель полиции подтвердил, что преступник хорошо знаком с хозяином дома, он разрешил с ним несколько денежных споров.
Он налил в принесенную с собой бутылку легковоспламеняющуюся жидкость, поджег фитиль, а затем бросил бутылку в дом семьи. «После удара загорелись несколько полистирольных плит, часть деревянной террасы и часть травы. В тот момент в доме, помимо мужчины, находились его жена и их несовершеннолетняя дочь», — рассказывает Коприва.
«45-летний мужчина услышал шум снаружи дома, выбежал на улицу и начал тушить огонь садовой лейкой, не давая огню распространиться дальше. Иностранец в это время кричал у забора дома и впоследствии скрылся с места происшествия», — заявил представитель полиции, добавив, что его задержали через несколько минут, когда он шел в сторону Киншперка-над-Огржи.
«К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, а материальный ущерб был минимальным», — сказал Копржива. После принятых мер иностранец был отпущен по указанию прокурора Хебской районной прокуратуры. «Однако, если его вина будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до десяти лет», — заключил пресс-секретарь.
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