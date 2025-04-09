В Чехии продолжается резкий переход от холода к теплу

В отдельных случаях возможен небольшой дождь. В течение следующей недели в некоторых районах страны ожидается температура в районе 20 градусов, но может постепенно похолодать до 15 градусов.



В последние дни в Чехии наблюдаются морозные ночи. Например, на Шумаве в среду утром было около -11 градусов, и даже на небольших высотах было холодно. Южноморавские садоводы сообщают, что заморозки повредили цветущие фруктовые деревья, по крайней мере локально. Сегодня ночью в горах по-прежнему было промозгло, но на более низких высотах температура местами оставалась около 11 градусов выше нуля.



Метеорологи ожидают, что в пятницу в течение ночи установится температура от 0 до +4 градусов. Днем она может составить от 13 до 17 градусов, но на севере и северо-востоке страны прогнозируется до 12 градусов. Погода облачная с ливнями или дождями, особенно на северо-востоке.



В выходные дни установится похожая ситуация, но с постепенным потеплением. По-прежнему будет пасмурно, местами пройдет небольшой дождь. Ночью температура продержится выше нуля и достигнет +9 градусов. Дневные максимумы в субботу составят от 16 до 20 градусов, на севере и северо-востоке — около 14 градусов. В воскресенье по всей стране ожидается от 16 до 21 градуса.





Такие же дневные температуры прогнозирует Чешская национальная метеорологическая служба на понедельник, а в остальные дни может быть до 22 градусов. Однако во второй половине недели в Чехии возможно похолодает до 15 градусов.