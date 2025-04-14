Пражский аэропорт приостановил работу из-за густого тумана

«В связи с ухудшением видимости прилеты и вылеты в настоящее время отложены. Мы будем информировать о дальнейшем развитии событий. Мы просим пассажиров следить за последней информацией на наших каналах и у своих перевозчиков», — говорится в сообщении аэропорта в сети X.



Самолеты, которые должны были приземлиться в Праге сегодня рано утром, были перенаправлены в другие аэропорты Чехии и соседних стран. Остальные ожидают в воздухе. Незадолго до 05:00 грузовой самолет Boeing 757 компании UPS приземлился в Будапеште вместо Рузине, сообщает Zdopravy.cz. Часом позже грузовой самолет был перенаправлен из Парижа в Брно.



«Большие пассажирские самолеты Hainan Airlines и Qatar Airways также были перенаправлены. Первый из них направился в Берлин, второй — в Вену. Airbus A350 авиакомпании China Airlines из Тайбэя направился в Линц после 08:00», — добавили на сайте.



Утром восемь прибытий и десять вылетов были перенесены, число постоянно меняется, сказала Хейтманкова в интервью ČTK.



В настоящее время аэропорт имени Вацлава Гавела не может использовать главную взлетно-посадочную полосу, которая с конца марта была закрыта на ремонт. До середины августа воздушное движение переведено на второстепенную взлетно-посадочную полосу, которая не так хорошо приспособлена к ухудшению погодных условий, как основная полоса.



В прошлом году аэропорт Праги обслужил 16,35 миллиона пассажиров, что на 18 процентов больше, чем в прошлом году. В феврале этого года более миллиона человек вылетели из Рузине, чаще всего в Лондон, Париж, Милан, Дубай или Амстердам. В этом году аэропорт планирует обслужить рекордные 18,4 миллиона пассажиров.