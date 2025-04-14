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Таможенники в Брно раскрыли преступную группу, которая управляла нелегальными игорными залами

Новости 420on
16 апреля 2025
13:30
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Они провели 17 обысков и арестовали 12 подозреваемых. Также было изъято 27 игровых автоматов, 1 миллион крон, ювелирные изделия на сумму около 5 миллионов крон, мотоцикл и автомобиль стоимостью полмиллиона крон. Таможенники сообщили об этом сегодня на своем сайте. Полиция предъявила задержанным обвинения, двое из них заключены под стражу.
По данным таможенников, организованная банда занималась организацией, проведением и посредничеством азартных игр на игровых автоматах под видом букмекерских контор без разрешения в нескольких местах в Брно. Эта деятельность осуществлялась как минимум с декабря 2022 года по март 2025 года.

«Основные участники занимались техническими и договорными вопросами и принимали решения о приеме новых членов в группу. Средние звенья обеспечивали оперативные вопросы в игровых залах, а самым нижним звеном был сам оператор. Последний осуществлял фильтрацию игроков», — рассказали таможенники.

Таможенники вышли на группу еще в 2023 году. Однако подозреваемые возобновили работу в некоторых из них и расширили игорную сеть и свою группу. Игровые автоматы в Брно запрещены. В случае вынесения обвинительного приговора преступникам грозит до 12 лет лишения свободы.
азартные игры Брно преступность полиция
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