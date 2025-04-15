Трагическая авария на трассе D2 в Чехии. Три человека погибли

Трагедия произошла на 13-м километре по направлению к Брно. Грузовик и фургон столкнулись на автостраде, въехав в пробку, образовавшуюся из-за цистерны, из которой вытекала жидкая сера. В автомобиле находились семь человек. Трое погибли на месте, сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.



«Мы отправили на место происшествия несколько бригад, в том числе машину скорой помощи большой вместимости. К сожалению, три человека скончались до нашего прибытия, мы уже не могли им помочь, их травмы были слишком серьезными. Остальные четверо пострадавших с травмами средней и тяжелой степени тяжести были доставлены в больницу», — сказала Михаэла Ботова, пресс-секретарь южноморавских спасателей.



Автомагистраль d2 закрыта на 25-м километре возле Густопече. По данным полиции, движение в этом районе практически прекратилось.