Трагическая авария на трассе D2 в Чехии. Три человека погибли
16 апреля 2025
16:30
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Два грузовика и фургон столкнулись в пробке на трассе D2 под Брно, где из цистерны вытекала жидкая сера. Три человека погибли на месте, еще четверых медики доставили в больницу. Автомагистраль D2 полностью закрыта в направлении Брно.
Трагедия произошла на 13-м километре по направлению к Брно. Грузовик и фургон столкнулись на автостраде, въехав в пробку, образовавшуюся из-за цистерны, из которой вытекала жидкая сера. В автомобиле находились семь человек. Трое погибли на месте, сообщил пресс-секретарь полиции Богумил Малашек.
«Мы отправили на место происшествия несколько бригад, в том числе машину скорой помощи большой вместимости. К сожалению, три человека скончались до нашего прибытия, мы уже не могли им помочь, их травмы были слишком серьезными. Остальные четверо пострадавших с травмами средней и тяжелой степени тяжести были доставлены в больницу», — сказала Михаэла Ботова, пресс-секретарь южноморавских спасателей.
Автомагистраль d2 закрыта на 25-м километре возле Густопече. По данным полиции, движение в этом районе практически прекратилось.
«Мы отправили на место происшествия несколько бригад, в том числе машину скорой помощи большой вместимости. К сожалению, три человека скончались до нашего прибытия, мы уже не могли им помочь, их травмы были слишком серьезными. Остальные четверо пострадавших с травмами средней и тяжелой степени тяжести были доставлены в больницу», — сказала Михаэла Ботова, пресс-секретарь южноморавских спасателей.
Автомагистраль d2 закрыта на 25-м километре возле Густопече. По данным полиции, движение в этом районе практически прекратилось.
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