Трагический день: 16 апреля семь человек погибли на дорогах в Чехии

Почти половина погибших потеряли жизни в аварии на 13-м километре автострады D2. Три человека погибли, когда фургон врезался в грузовик. Еще четверо пострадавших были доставлены службой скорой помощи в больницы Брно для оказания медицинской помощи.





Еще одной жертвой аварий в среду стал мотоциклист, столкнувшийся с грузовиком на перекрестке возле Дрховле в окрестностях Писека. Водитель мотоцикла получил множественные травмы, от которых скончался, несмотря на оперативную помощь медиков.





49-летний водитель трактора также погиб, съехав с дороги возле Тополанов в районе Вышкова. По данным полиции, шестой жертвой стал пешеход в Остраве. Вечером в больнице Пльзеня скончался 28-летний мужчина, который был участником ДТП возле Старе-Роли в Карловарском крае.







