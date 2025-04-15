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Трагический день: 16 апреля семь человек погибли на дорогах в Чехии

Новости 420on
17 апреля 2025
09:00
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Дорожно-транспортные происшествия в Чехии унесли в среду семь жизней. Сначала полиция сообщила в сети X о шести погибших. Вечером в больнице скончался еще один человек, которого утром сбил фургон в Карловарском крае. Среда стала самым трагичным днем на чешских дорогах за последние пять месяцев, согласно статистике дорожной полиции.
Почти половина погибших потеряли жизни в аварии на 13-м километре автострады D2. Три человека погибли, когда фургон врезался в грузовик. Еще четверо пострадавших были доставлены службой скорой помощи в больницы Брно для оказания медицинской помощи.

Еще одной жертвой аварий в среду стал мотоциклист, столкнувшийся с грузовиком на перекрестке возле Дрховле в окрестностях Писека. Водитель мотоцикла получил множественные травмы, от которых скончался, несмотря на оперативную помощь медиков.

49-летний водитель трактора также погиб, съехав с дороги возле Тополанов в районе Вышкова. По данным полиции, шестой жертвой стал пешеход в Остраве. Вечером в больнице Пльзеня скончался 28-летний мужчина, который был участником ДТП возле Старе-Роли в Карловарском крае.


дтп Чехия
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