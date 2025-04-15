В Праге трамвай сбил 12-летнего мальчика-иностранца. Он скончался на месте

Авария произошла на улице Милады Гораковой после 10 часов утра. «Произошло столкновение трамвая с 12-летним мальчиком. На месте происшествия проводятся реанимационные мероприятия», — сообщил представитель полиции Ян Данек.



Мальчик скончался на месте, несмотря на всю помощь спасателей. По данным полиции, мальчик — иностранец.



«Спасатели вместе с врачом и инспектором дорожного движения оказали помощь 12-летнему ребенку, попавшему под трамвай. Операторы с очевидцами начали экстренную реанимацию по телефону, за которой мы следили. Реанимация продолжалась 45 минут, но, к сожалению, несмотря на все усилия, ребенок скончался на месте», — сказал представитель скорой помощи Карел Кирс.



Расследованием происшествия займутся криминалисты, которые, в частности, выяснят, как произошла авария. «Тест на алкоголь у водителя трамвая оказался отрицательным», — сказал Данек.



Движение трамваев на участке Витезне намести — Градчанска полностью остановлено, трамваи в центр направлены через Бруснице и Пражский Град. Движение на месте аварии также ограничено, пожарные, полиция и аварийные службы перекрыли одну полосу.