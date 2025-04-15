В Праге трамвай сбил 12-летнего мальчика-иностранца. Он скончался на месте
17 апреля 2025
12:00
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В четверг утром на трамвайной остановке «Градчанская» в Праге трамвай сбил 12-летнего мальчика. После столкновения мальчик оказался зажатым под вагоном, и его пришлось спасать пожарным. Очевидцы проводили ему реанимационные действия, после чего сразу приехали парамедики. Несмотря на оказанную помощь, ребенок скончался на месте происшествия.
Авария произошла на улице Милады Гораковой после 10 часов утра. «Произошло столкновение трамвая с 12-летним мальчиком. На месте происшествия проводятся реанимационные мероприятия», — сообщил представитель полиции Ян Данек.
Мальчик скончался на месте, несмотря на всю помощь спасателей. По данным полиции, мальчик — иностранец.
«Спасатели вместе с врачом и инспектором дорожного движения оказали помощь 12-летнему ребенку, попавшему под трамвай. Операторы с очевидцами начали экстренную реанимацию по телефону, за которой мы следили. Реанимация продолжалась 45 минут, но, к сожалению, несмотря на все усилия, ребенок скончался на месте», — сказал представитель скорой помощи Карел Кирс.
Расследованием происшествия займутся криминалисты, которые, в частности, выяснят, как произошла авария. «Тест на алкоголь у водителя трамвая оказался отрицательным», — сказал Данек.
Движение трамваев на участке Витезне намести — Градчанска полностью остановлено, трамваи в центр направлены через Бруснице и Пражский Град. Движение на месте аварии также ограничено, пожарные, полиция и аварийные службы перекрыли одну полосу.
Мальчик скончался на месте, несмотря на всю помощь спасателей. По данным полиции, мальчик — иностранец.
«Спасатели вместе с врачом и инспектором дорожного движения оказали помощь 12-летнему ребенку, попавшему под трамвай. Операторы с очевидцами начали экстренную реанимацию по телефону, за которой мы следили. Реанимация продолжалась 45 минут, но, к сожалению, несмотря на все усилия, ребенок скончался на месте», — сказал представитель скорой помощи Карел Кирс.
Расследованием происшествия займутся криминалисты, которые, в частности, выяснят, как произошла авария. «Тест на алкоголь у водителя трамвая оказался отрицательным», — сказал Данек.
Движение трамваев на участке Витезне намести — Градчанска полностью остановлено, трамваи в центр направлены через Бруснице и Пражский Град. Движение на месте аварии также ограничено, пожарные, полиция и аварийные службы перекрыли одну полосу.
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