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Большая чистка. Десятки доменов были заблокированы в Чехии за один день

Новости 420on
22 апреля 2025
22:00
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После спокойных пасхальных праздников в Чехии за один день было заблокировано 35 различных интернет-доменов. Причина блокировки одинакова для всех доменов — неверные данные о владельце или их непредоставление.
Ассоциация CZ.NIC отвечает за администрирование чешских доменов с окончанием .cz и блокирует их на основании четко определенных правил.В настоящее время в Чехии заблокировано в общей сложности 725 интернет-доменов, большинство из которых находятся «в карантине до аннулирования из-за неверных данных владельца / отсутствия представителя». Таким образом, опасных доменов не существует, а есть только сайты, нарушающие правила.После защитного периода в 30 дней, в течение которого владелец не выходит на связь с ассоциацией, такой домен будет удален из зоны и впоследствии аннулирован. Логично, что он также исчезнет из списка заблокированных доменов. Это одна из основных причин, по которой количество заблокированных доменов может меняться несколько раз в день.Во вторник по этой же причине были заблокированы все 35 интернет-доменов. В частности, сайты anvel.cz, apartmany-teplice.cz, dvere-vrata.cz, darky4u.cz и velocity.cz появились в списке заблокированных доменов в первый рабочий день этой недели. Из 725 интернет-доменов еще несколько десятков заблокированы на основании решений правоохранительных или других государственных органов, что является еще одной законной причиной для блокировки.В настоящее время в Чехии существует только один опасный заблокированный домен smart-fio.cz, о котором ранее предупреждали Novinky. Через него кибермошенники пытались обмануть клиентов Fio banka, поэтому домен был заблокирован на основании статьи 17 правил регистрации.Так блокируются домены, нарушающие национальную или международную кибербезопасность. Чаще всего таким образом блокируются мошеннические сайты, которые используются злоумышленниками для фишинговых атак.Все заблокированные домены можно просмотреть непосредственно на сайте CZ.NIC. Их количество меняется несколько раз в день, ассоциация обновляет список каждый час.
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