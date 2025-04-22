Налоговая служба начала рассылку квитанций для оплаты налога на недвижимость

Более миллиона налогоплательщиков получат данные через электронный ящик данных, еще более миллиона налогоплательщиков — по электронной почте. Остальные 1,8 миллиона получателей получат письмо по почте. Около 50 000 налогоплательщиков оплачивают налоги через SIPO.



В высылаемых платежных реквизитах указывается номер банковского счета налогового органа, на который перечисляется налог, включая префикс и код банка. «Наиболее удобным способом уплаты налога является интернет-банкинг. Платежные данные на квитанции, в электронном письме или в сообщении с данными также содержат QR-код, после чего заполняются необходимые данные», — говорит Симона Горнохова, генеральный директор налоговой администрации.



Все необходимые данные, включая QR-код, можно найти в информационном блоке на портале «Мои налоги».



Налог на недвижимость всегда начисляется на все недвижимое имущество налогоплательщика, расположенное в одном округе. Владелец нескольких объектов недвижимости в одном регионе, чей налог не превышает пяти тысяч крон, найдет в почте только один счет с окончательной суммой налога на все объекты недвижимости. Если человек владеет недвижимостью в разных округах или платит налог, превышающий 5 000 крон, он получит более одного счета.

Налог может быть разделен на части



Если сумма налога не превышает 5 000 чешских крон, он должен быть уплачен до 2 июня. Если сумма выше, то ее можно уплатить двумя частями — до 2 июня 2025 года и до 1 декабря 2025 года.