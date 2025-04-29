Чешское отделение «Ночных волков» анонсировало поездку по Чехии

Общество, под эгидой которого в Чехии действует чешское отделение байкерского клуба «Ночные волки», в ноябре прошлого года было направлено судом на ликвидацию. Не потому, что оно служило для распространения российской пропаганды, как предупреждают эксперты, а потому, что не выполнило формальные требования для внесения в реестр.





Тем не менее, тот же союз теперь объявил в своих социальных сетях, что готовит очередной мотопробег к годовщине окончания Второй мировой войны.





Плакат с надписью «Дорога победы» и логотипом проекта, который используется и российской государственной пропагандой, пока указывает только города, через которые должен пройти мотопробег, без указания дат — Старовички, Брно, Орехов, Кромержиж, Острава, Крнов и Прага. Он дополнен эмблемами филиалов «Ночных волков» из Германии и Черной Горы.





Таким образом, мероприятие продолжает акцию российской пропаганды. Она уже объявила, что российские «Ночные волки» выехали в поход за победой из своего штаба в Москве, и их цель, по аналогии со Второй мировой войной, — Берлин. Однако российский клуб находится под санкциями ЕС, и въезд на его территорию запрещен. Поэтому, скорее всего, на территории ЕС к байкерам присоединятся чешские, словацкие или немецкие члены европейских отделений и их сторонники.





Как подтвердил Seznam Zprávám, и на этот раз среди них будет член комитета по иностранным делам Палаты депутатов от SPD Ярослав Фолдина.





«Конечно, если смогу, то приму участие», — сказал депутат Seznam Zprávám.





По его словам, он не опасается, что тем самым послужит российской пропаганде.





«Сегодня пропаганда — это всё. Я не могу ходить по улице и ни с кем не здороваться», — утверждает Фолдина.





Seznam Zprávy уже в серии расследований «Волки Путина» раскрыли, что члены чешского руководства объединения получали прибыль от ростовщичества и проституции и пытались проникнуть в Чехии к сотрудникам спецслужб, православной церкви и дипломатии.





Однако, по его словам, Фолдина не следил за этим и не будет заниматься этим вопросом. «Приезжают байкеры, патриоты. Я участвую в этом. Я люблю ездить на мотоцикле. Тем более, что возложить цветы на могилы тех, кто нас освободил, для меня не проблема», — добавил депутат, который также сообщил, что глава чешских «Ночных волков» Марке Радкович является его знакомым.





В конце прошлого года журналисты также попали на мероприятие чешских «Ночных волков» в их штаб-квартире и задокументировали, как их сторонники прославляют Владимира Путина и носят букву «Z», символизирующую российскую агрессию на Украине, однако полиция заявила, что в этом нет ничего противозаконного.





Полиция: мы следим за ситуацией





В ответ на запланированный пробег полиция заявила, что будет следить за ним.





«Полиция следит за заявленным пробегом Ночных волков и готова проверить правомерность пребывания в стране иностранцев, которые примут в нем участие. Мероприятие также отслеживают сотрудники криминальной полиции и следственных органов, занимающиеся экстремизмом, как на территории затронутых регионов, так и на уровне Национального центра по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью», — заявил директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Мирослав Яшурек.





Как сообщил журналистам представитель полицейского президиума Ондрей Моравчик, полиция не располагает информацией о том, что на территорию Чехии должны прибыть какие-либо российские члены «Ночных волков».





Словацкий лидер «Ночных волков» Йозеф Гамбалек за свою поддержку России попал в санкционный список ЕС. Это означало, что он не мог выезжать за пределы Словакии и не мог осуществлять никаких финансовых операций с гражданами ЕС. Исключение Гамбалека из списка было обеспечено только в прошлом году новым правительством Роберта Фицо, министр обороны которого Роберт Каляняк дружит с Гамбалеком.





Однако, согласно доступной информации, чешские «Ночные волки» не должны опасаться санкций. Они сами давно заявляют, что не служат режиму Владимира Путина. «Ни клуб, ни я сам никогда не выражали и не распространяли никаких политических взглядов или позиций», — написал в Facebook в ответ на разоблачение репортеров Seznam Zpráv глава клуба Марел Радкович, добавив, что не может отвечать за своих сторонников.