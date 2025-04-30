Президенту Чехии доверяют 51% жителей страны

Президент Петр Павел после двух лет в должности пользуется доверием примерно половины населения Чехии. Поддержка главы государства остается стабильной, и за последний год не произошло существенных изменений в отношении общественности к выполнению Павлом своих президентских функций. Об этом свидетельствуют результаты апрельского опроса STEM, опубликованные агентством в среду. Опрос также показал, что чехи предпочитают надпартийного президента, который следит за соблюдением правил.



Начало президентского срока Павла в марте 2023 года сопровождалось довольно сильным доверием со стороны общественности, отмечает STEM. Тогда ему доверяли шесть из десяти чехов. Спустя два года ему доверяют 51 процент людей.



По данным авторов исследования, Павел по-прежнему пользуется однозначным доверием своих избирателей из второго тура президентских выборов. Уровень доверия к нему составляет 88 процентов. Почти полное доверие президенту также оказывают избиратели коалиции Spolu, движения STAN и Пиратов.



Напротив, Павлу мало доверяют избиратели его соперника на президентских выборах Андрея Бабиша (ANO) и люди, которые не пришли голосовать во втором туре выборов. Наименьшее доверие к Павлу испытывают избиратели движения «Stačilo!» и SPD.



Уровень доверия к нынешнему президенту значительно различается в разных социально-демографических группах. Среди людей до 29 лет президенту доверяют 66 процентов. Напротив, среди людей старше 60 лет ему доверяют только 37 процентов. Доверие к президенту также растет с уровнем образования или с благоприятной оценкой экономического положения домохозяйства.



Что касается способа исполнения должности, большинство граждан считают, что даже после двух лет Павел не слишком вмешивается во внутреннюю политику и хорошо представляет Чехию за рубежом. Так считают 67 и 64 процента людей соответственно. «Таким образом, общественность воспринимает Петра Павла в этом отношении лучше, чем его предшественника Милоша Земана, который, по мнению небольшого большинства населения, слишком вмешивался в политическую жизнь Чехии», — отмечает STEM.



Небольшое большинство людей, а именно 54 процента, положительно оценивают вклад Павла в повышение авторитета президентской должности. Менее однозначное мнение у общественности о влиянии президента на политическую жизнь: половина населения хотела бы видеть большее влияние, а другая половина — нет.

Доверие к президенту республики можно сравнить также в контексте оценки всех предыдущих президентов. Павел, как и его предшественники в начале своих первых избирательных сроков, переломил тенденцию снижения доверия к главе государства. «В прошлом году последовало ослабление доверия, которое в этом году продолжается в умеренном темпе», — сообщил STEM.



Помимо мнения о нынешнем главе государства, авторов исследования интересовало и отношение граждан к президентской должности как таковой. Значительное большинство населения, почти 90 процентов, считает, что президент должен быть надпартийным и не должен быть связан с политическими партиями.



Почти две трети граждан предпочли бы сильного главу государства с широкими исполнительными полномочиями. Аналогичным образом, почти две трети граждан считают, что должность президента в целом ассоциируется с серьезностью и уважением, поэтому она не равнозначна другим конституционным должностям. Кроме того, по мнению двух третей населения, президент должен скорее следить за соблюдением правил политической борьбы, а не активно содействовать объединению правительства и оппозиции.



Мнения общественности были опрошены агентством STEM в период с 8 по 17 апреля. В опросе приняли участие 1031 житель Чешской Республики в возрасте старше 18 лет.