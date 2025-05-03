Риски смертельны: в Чехии появился новый танцевальный наркотик
3 мая 2025
12:30
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Новый высокотоксичный наркотик действует на организм человека как допинг, говорит Йиндржих Воборил. Риск передозировки выше, чем у других подобных веществ. О клефедроне заговорили, когда таможенники в Остраве обнаружили первую лабораторию.
В ходе рейда в лаборатории таможенники изъяли 953 килограмма клефедрона. По словам главы Национального антинаркотического центра Якуба Фридриха, на черном рынке цена такого количества наркотика может достигать 310 миллионов крон.
Полиция обвинила восемь чехов и одного поляка в производстве почти тонны наркотиков. Большинству членов группы грозит до 18 лет тюрьмы. Семеро из обвиняемых были заключены под стражу.
По словам бывшего национального координатора по борьбе с наркотиками Йиндржиха Вобожила, новый наркотик представляет более высокий риск передозировки, чем другие подобные вещества. «В тот момент, когда люди начнут сочетать его с алкоголем или другими лекарствами, это может привести к летальному исходу», — говорит он в интервью Seznam Zprávy.
По мнению Воборила, распространение все новых видов наркотиков в Чехии можно было бы смягчить с помощью законодательных изменений. По его мнению, помочь могло бы разрешение определенных проверенных веществ с меньшим риском в строго регулируемом режиме.
Можете ли вы рассказать, что такое клефедрон и каково его действие?
Это стимулятор, похожий на вещество мефедрон, которое, в свою очередь, похоже на амфетамины. О клефедроне пока не так много известно, но, похоже, это вещество немного сильнее мефедрона. Мефедрон в свое время был очень популярен и закрепился на нашем рынке как танцевальный наркотик. Он немного вытеснил экстази и амфетамины как таковые, за исключением первинка, потому что тот значительно сильнее. В любом случае, он принадлежит к семейству стимулирующих веществ. В организме он взаимодействует с дофамином и возбуждает человека. Человек становится более активным, ему кажется, что он лучше думает, ему весело в компании. Просто это допинг.
Каковы обычные способы употребления клефедрона?
Определенно, пероральный прием, а кроме того, вероятно, часто будет и нюхание.
В каких кругах наркоманов, по вашему мнению, он может быть наиболее распространен?
Ситуация будет похожа на мефедрон, поэтому я ожидаю, что он будет популярен на танцевальной и клубной сцене. Он наверняка появится на различных вечеринках.
Ухудшение психического состояния, галлюцинации, паранойя
Какие долгосрочные последствия для здоровья может иметь употребление клефедрона и подобных ему веществ?
Когда человек употребляет его каждый день, у него внезапно нарушается сон. А длительная бессонница — это огромная проблема для организма. Психическое состояние человека автоматически ухудшается до такой степени, что он начинает действительно сходить с ума. Например, он слышит голоса, имеет галлюцинации или просто становится параноиком. Стимулирующие вещества также подавляют аппетит, поэтому пользователи сильно худеют. Кроме того, это огромная нагрузка на печень, конечно, в зависимости от количества и частоты приема.
Есть ли риск передозировки?
Согласно некоторым исследованиям, риск передозировки выше, чем, например, у мефедрона. На это я бы обратил внимание в любом случае. Однако передозировка бывает разной степени тяжести. Это не всегда означает передозировку со смертельным исходом, но, например, передозировка с сердечной аритмией, резким повышением артериального давления и возможностью развития тревожных и параноидальных состояний. Это может привести к повреждению мозга. А когда люди начинают сочетать это с алкоголем или другими лекарствами, такие комбинации могут быть даже смертельными.
Откуда клефедрон попал на чешский рынок?
Пока это неизвестно, но, судя по размеру лаборатории и количеству, обнаруженному полицией, я предполагаю, что это была какая-то международная организованная преступная группировка, которая производила его у нас, потому что мы находимся в стратегически выгодном месте, и хотела распространять его по Европе.
Может ли этот новый наркотик представлять такую же опасность, как, например, очень опасный в настоящее время фентанил?
Определенно нет. Это совсем другое. Фентанил — синтетический опиоид, то есть вещество, вызывающее чрезвычайно быструю физическую зависимость. Это означает, что если человек принимает его несколько дней подряд и хочет бросить, ему становится очень плохо. С клефедроном этого не произойдет. В его случае речь скорее идет о том, что для потребителей это будет приятный опыт, который они захотят повторить. Поэтому мы называем это психологической зависимостью.
Я не хочу недооценивать риск, но в случае с фентанилом он определенно значительно выше. Речь идет о микродозах, которые могут мгновенно убить человека. Даже эффект выглядит по-другому. При употреблении фентанила человек как будто пьян, у него путается язык, он шатается, ходит, наклонившись вперед, и т. п. В случае с этим веществом, наоборот, вы можете даже не заметить, что человек под его воздействием.
Почему, по вашему мнению, в Чехии в последнее время появляется все больше новых видов психоактивных веществ?
Потому что у нас запрет. Если бы на рынке были вещества с немного более приемлемым, меньшим риском, было бы сложнее проникнуть с новыми веществами. А так мы вносим что-то в список запрещенных веществ, а производители уже готовят новые, и их бывает по пятьдесят в год. Они рассчитывают, что выпустят их в оборот, и пока их не запретят, у них уже будут новые формулы. Они просто на несколько шагов впереди правительств. И все знают, что это такая игра, и с этим ничего не поделаешь. Единственная возможность — это сделать некоторые проверенные вещества с меньшим риском доступными в строго регулируемом режиме, и тогда этого не будет, или, по крайней мере, будет значительно меньше.2
Полиция обвинила восемь чехов и одного поляка в производстве почти тонны наркотиков. Большинству членов группы грозит до 18 лет тюрьмы. Семеро из обвиняемых были заключены под стражу.
По словам бывшего национального координатора по борьбе с наркотиками Йиндржиха Вобожила, новый наркотик представляет более высокий риск передозировки, чем другие подобные вещества. «В тот момент, когда люди начнут сочетать его с алкоголем или другими лекарствами, это может привести к летальному исходу», — говорит он в интервью Seznam Zprávy.
По мнению Воборила, распространение все новых видов наркотиков в Чехии можно было бы смягчить с помощью законодательных изменений. По его мнению, помочь могло бы разрешение определенных проверенных веществ с меньшим риском в строго регулируемом режиме.
Можете ли вы рассказать, что такое клефедрон и каково его действие?
Это стимулятор, похожий на вещество мефедрон, которое, в свою очередь, похоже на амфетамины. О клефедроне пока не так много известно, но, похоже, это вещество немного сильнее мефедрона. Мефедрон в свое время был очень популярен и закрепился на нашем рынке как танцевальный наркотик. Он немного вытеснил экстази и амфетамины как таковые, за исключением первинка, потому что тот значительно сильнее. В любом случае, он принадлежит к семейству стимулирующих веществ. В организме он взаимодействует с дофамином и возбуждает человека. Человек становится более активным, ему кажется, что он лучше думает, ему весело в компании. Просто это допинг.
Каковы обычные способы употребления клефедрона?
Определенно, пероральный прием, а кроме того, вероятно, часто будет и нюхание.
В каких кругах наркоманов, по вашему мнению, он может быть наиболее распространен?
Ситуация будет похожа на мефедрон, поэтому я ожидаю, что он будет популярен на танцевальной и клубной сцене. Он наверняка появится на различных вечеринках.
Ухудшение психического состояния, галлюцинации, паранойя
Какие долгосрочные последствия для здоровья может иметь употребление клефедрона и подобных ему веществ?
Когда человек употребляет его каждый день, у него внезапно нарушается сон. А длительная бессонница — это огромная проблема для организма. Психическое состояние человека автоматически ухудшается до такой степени, что он начинает действительно сходить с ума. Например, он слышит голоса, имеет галлюцинации или просто становится параноиком. Стимулирующие вещества также подавляют аппетит, поэтому пользователи сильно худеют. Кроме того, это огромная нагрузка на печень, конечно, в зависимости от количества и частоты приема.
Есть ли риск передозировки?
Согласно некоторым исследованиям, риск передозировки выше, чем, например, у мефедрона. На это я бы обратил внимание в любом случае. Однако передозировка бывает разной степени тяжести. Это не всегда означает передозировку со смертельным исходом, но, например, передозировка с сердечной аритмией, резким повышением артериального давления и возможностью развития тревожных и параноидальных состояний. Это может привести к повреждению мозга. А когда люди начинают сочетать это с алкоголем или другими лекарствами, такие комбинации могут быть даже смертельными.
Откуда клефедрон попал на чешский рынок?
Пока это неизвестно, но, судя по размеру лаборатории и количеству, обнаруженному полицией, я предполагаю, что это была какая-то международная организованная преступная группировка, которая производила его у нас, потому что мы находимся в стратегически выгодном месте, и хотела распространять его по Европе.
Может ли этот новый наркотик представлять такую же опасность, как, например, очень опасный в настоящее время фентанил?
Определенно нет. Это совсем другое. Фентанил — синтетический опиоид, то есть вещество, вызывающее чрезвычайно быструю физическую зависимость. Это означает, что если человек принимает его несколько дней подряд и хочет бросить, ему становится очень плохо. С клефедроном этого не произойдет. В его случае речь скорее идет о том, что для потребителей это будет приятный опыт, который они захотят повторить. Поэтому мы называем это психологической зависимостью.
Я не хочу недооценивать риск, но в случае с фентанилом он определенно значительно выше. Речь идет о микродозах, которые могут мгновенно убить человека. Даже эффект выглядит по-другому. При употреблении фентанила человек как будто пьян, у него путается язык, он шатается, ходит, наклонившись вперед, и т. п. В случае с этим веществом, наоборот, вы можете даже не заметить, что человек под его воздействием.
Почему, по вашему мнению, в Чехии в последнее время появляется все больше новых видов психоактивных веществ?
Потому что у нас запрет. Если бы на рынке были вещества с немного более приемлемым, меньшим риском, было бы сложнее проникнуть с новыми веществами. А так мы вносим что-то в список запрещенных веществ, а производители уже готовят новые, и их бывает по пятьдесят в год. Они рассчитывают, что выпустят их в оборот, и пока их не запретят, у них уже будут новые формулы. Они просто на несколько шагов впереди правительств. И все знают, что это такая игра, и с этим ничего не поделаешь. Единственная возможность — это сделать некоторые проверенные вещества с меньшим риском доступными в строго регулируемом режиме, и тогда этого не будет, или, по крайней мере, будет значительно меньше.2