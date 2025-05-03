Риски смертельны: в Чехии появился новый танцевальный наркотик

Новости 420on 3 мая 2025 12:30 1628

Новый высокотоксичный наркотик действует на организм человека как допинг, говорит Йиндржих Воборил. Риск передозировки выше, чем у других подобных веществ. О клефедроне заговорили, когда таможенники в Остраве обнаружили первую лабораторию.